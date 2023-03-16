藍批賴清德沒解決五缺 綠：睜眼說瞎話

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（中央社記者溫貴香台北16日電）民進黨今天表示，主席賴清德在行政院長任內致力解決「五缺」，核心理念就是解決台灣就業問題，吸引更多廠商來台投資，很可惜，國民黨老是睜眼說瞎話，扯政府後腿。

國民黨智庫上午召開「缺水又缺電。能源轉型，怎麼轉」記者會，智庫執行長柯志恩批評，民進黨主席賴清德沒有解決缺水、缺電、缺地、缺人、缺人才等「五缺」。

民進黨新聞部主任張志豪下午回應，賴清德擔任行政院長時期，開始規劃台商回台方案，包括「台商回台」、「根留台灣」及「中小企業加速投資」的投資台灣三大方案，後續在前行政院長蘇貞昌任內通過，至今已擁有豐碩成果。截至今年2月，廠商投資台灣金額已達新台幣2兆元，創造14萬3000多個就業機會。

他說，賴清德在行政院長任內也致力解決「五缺」，核心理念就是解決台灣充分就業問題，吸引更多廠商來台投資。很可惜，國民黨老是睜眼說瞎話，整天噴政治口水，扯政府後腿，這對國家不是好事。

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至於缺電問題，張志豪說，賴清德在行政院長任內，核定台電新增興達電廠、台中電廠、協和電廠等7座關鍵性天然氣機組，總計超過850萬瓩裝置容量，目前已陸續完成或正在興建中，獲得產業界認同。也以傳統電力系統為主的發電結構逐漸轉向以綠能為主，為台灣奠定長遠、確保穩定供電的基礎，包括足夠的民生用電及台商回流的用電需求。

張志豪呼籲國民黨，為了國家長遠之計，不要再為反對而反對，應該有自己的能源主張和政策，否則只是成天反對天然氣、反對再生能源，甚至為了反對民進黨，反對所有發電方式，看來國民黨目的就是希望台灣缺電，以獲得自身的政治利益。（編輯：謝佳珍）1120316