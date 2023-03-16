柯文哲參訪庇護工場 眾望關懷基金會盼成為弱勢後盾

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（中央社記者郭建伸台北16日電）台灣民眾黨主席柯文哲卸任台北市長後，成立財團法人台北市台灣眾望關懷基金會，今天下午他隨基金會成員拜訪彰化的身障者庇護工場，並體驗手工摺紙盒。眾望關懷基金會也響應樂捐，盼成為弱勢團體後盾。

柯文哲16、17日南下彰化，陸續參訪畜牧場、水五金產業發展協會，關心地方民生。而眾望關懷基金會今天透過新聞稿表示，身為共同創辦人的柯文哲今天下午隨基金會幹部，赴彰化的「伯立歐小兒麻痺&愛加倍庇護工場」。

眾望關懷基金會指出，柯文哲除了參觀身障者小作坊，也體驗手工摺紙盒，而基金會也捐款新台幣10萬元，希望拋磚引玉，成為台灣社會弱勢團體最強而有力的後援。

眾望關懷基金會指出，柯文哲在參訪時致詞表示，對別人好不是憐憫或施捨，而是邁向一個更公義的社會；相互幫助，這也是眾望關懷基金會成立的宗旨與初衷，而他也對於伯立歐的努力與善舉相當感動。

柯文哲說，希望以扶助社會弱勢為核心，驅動社會的眾志與眾力，讓更多人願意從更多元的角度關懷社會，讓愛心與正向的力量無限循環。

眾望關懷基金會指出，目前伯立歐已經提供400多個工作機會，希望照顧身障弱勢朋友並培養一技之長，藉穩定工作減少家庭負擔，提升生活品質。

眾望關懷基金會指出，伯立歐為了更進一步照顧更多身障者，已經購地準備興建庇護家園，盼各界支持下盡速開工，讓伯利歐家園成為彰化偏鄉地區共善共老的園地，提供身障弱勢者更有品質與尊嚴的生活。（編輯：蘇志宗）1120316