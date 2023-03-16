侯友宜稱拒絕黑金 傅崐萁喊話一起承擔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北16日電）國民黨中央選戰策略會報成員名單引發黨內反彈，新北市長侯友宜表示拒絕黑金在任何政黨出現。國民黨立委傅崐萁今天說，對於即將到來的2024大選，他聽到侯友宜公開呼籲國民黨要黨務革新，非常感動，歡迎侯友宜一起承擔。

國民黨昨天成立中央選戰策略會報，成員包含曾有案底的立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈。侯友宜今天透過臉書表示，「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現」，讓外界認為這是不滿選策會的組成。

傅崐萁晚間在臉書粉絲團發文表示，國民黨從百年大黨，到今天家徒四壁，只剩一群熱愛中華民國、熱愛台灣的伙伴們，為了解救在情勢險峻、兵凶戰危的兩岸關係中，守護和平，守護台灣而必須面對2024大選贏回國家，贏回安定繁榮而背水一戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

傅崐萁表示，他多年來只對綠營強力監督、批判，從不對內相向，因為團結是勝選唯一的路，正因為如此，有共同的承擔與努力，去年九合一選舉才能獲得大勝的好成績。對於即將到來的總統大選與立委選舉，今天聽到侯友宜在巿政繁忙的公務中，公開呼籲國民黨要黨務革新，非常感動。

傅崐萁指出，懇請侯友宜一起承擔國民黨，可以建議有哪些合適的人選可以參與打拚的行列，有哪一些需要再調整，才有最強戰力。國民黨是大家的，唯有同心協力才能撥雲見日、撥亂反正、陽光普照，贏回中華民國守護台灣，完成神聖的歷史任務。（編輯：謝佳珍）1120316