女性教召人員規劃徵集220人 首梯5月入營

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軍方人士表示，首梯女性受召人員5月入營，進行舊制「5至7天」教育召集。圖為2019年國軍「聯合灘岸殲敵作戰」訓練，由9名女性官兵組成的女砲班執行M110A2自走砲實彈射擊。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北17日電）國防部日前宣布規劃召集女性後備軍人。軍方人士今天表示，首梯的女性受召人員將在5月入營，進行舊制「5至7天」的教育召集，今年第2季、第3季的女性受召總人數共220人，其訓練課程比照男性召員。

國軍目前教育召集政策採舊制「5至7天」及新制「14天」併行，根據國防部數據統計，新制14天教召員額將自去年的1.5萬人增加至2.2萬人，5至7天的舊制教召人數，則維持約9.6萬人，總員額約11.8萬人。

另外，無論新、舊制教召都改在戰術位置施訓，以利深入掌握作戰責任區地形地物及關鍵基礎設施分布，有助戰時迅速動員編成及完成作戰部署。

全民防衛動員署動員管理處長俞文鎮1月23日在國防部記者會上宣布，規劃召訓女性後備軍人。

軍方人士上午告訴中央社記者，首梯的女性教召人員將在5月入營，進行舊制「5至7天」專長複訓。至於女性退役官兵總受召人數，第2季68人、第3季152人，北、中、南、東部均設有施訓單位。

軍方人士也提到，無論男、女受召人員，均依照專長職務共同接受戰技複訓，不會有所區別。僅宿營、衛浴等項目區隔管理。（編輯：翟思嘉）1120317