傅崐萁喊話侯友宜 趙少康：會被解讀成朱侯對峙

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨選策會名單掀波，當事人之一的立委傅崐萁今天向新北市長侯友宜喊話，中廣董事長趙少康說，外界看傅崐萁就是代表黨主席朱立倫，會被解讀是朱、侯對峙；孫文學校總校長張亞中也質疑，公開叫板侯友宜，「是傅崐萁個人的考量，還是朱傅體制的決定？」

國民黨15日公布成立「中央選舉策略會報」，名單包含曾有案底的傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈，新北市長侯友宜透過臉書表示拒絕黑金在任何政黨出現。傅崐萁今天上午召開記者會，呼籲侯友宜公開宣布總統參選、打贏2024選戰，並表示選策會如果不盡理想，也請侯友宜接管。

趙少康上午召開記者會表示，外面看傅崐萁就是國民黨主席朱立倫，所以當傅崐萁今天召開記者會，外界就會解讀是朱、侯對峙，這不好，傅崐萁這記者會說實話是可以不開的。

趙少康指出，他事前都知道傅崐萁要開記者會，黨主席朱立倫怎麼可能不知道。傅崐萁要開記者會，誰也阻擋不了，但要注意的就是，外界看傅崐萁就是代表朱立倫，朱立倫是撇不清的。

針對國民黨的選戰策略會報成員名單，趙少康呼籲朱立倫，應立即撤銷選策會，平息社會的不看好，以及黨內的反對，他認為，選策會沒有公信力、千夫所指，將來協調出來的人選，有何公信力。

趙少康表示，朱立倫應成立不分區立委的選拔委員會，不是由黨主席關起門來決定，應找社會賢達人士、黨內有聲望人士，組成提名委員會，選出有戰力、品德能力都好的人來擔任不分區。

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表態爭取國民黨提名參選總統的孫文學校總校長張亞中也透過新聞稿表示，請黨中央要求傅崐萁不要再開記者會，不要再讓黨員憤怒，民進黨看笑話。傅崐萁為選策會成員廣受爭議後，選擇以召開記者會的方式，公開向侯友宜叫板，「這是傅崐萁個人的考量，還是朱傅體制的決定？」。

張亞中批評，選策會一事引發關注，影響國民黨形象，也必然牽動大選。面對如此重大的事，國民黨不是選擇向所有黨員反躬自省、曲突徙薪、公開道歉、有錯就改，反而是任由當事人開個要求團結的記者會，太離譜了。（編輯：翟思嘉）1120317