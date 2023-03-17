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蔡總統：台灣有能力意願與國際友盟確保印太和平

2023/3/17 19:36
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（中央社記者游凱翔台北17日電）外交部今天舉辦晚會宴請各國駐台使節，總統蔡英文表示，面對威權主義持續擴張，台灣會持續強化自我防衛能力，提升國防實力，台灣願意、也有能力跟國際民主友盟一起加強合作，確保印太區域和平穩定。

外交部晚間在台北美福大飯店舉辦「民國112年外交部新春聯歡晚會」，外交部長吳釗燮暨夫人擔任主人，邀請政府官員、各駐台使節代表等人共襄盛舉；由於友邦宏都拉斯擬與中國建交，現場媒體關注宏國駐台大使是否與會，但現場外交人士證實未出席。

總統蔡英文致詞表示，她想藉此機會感謝各位使節代表，在過去一年多來給予台灣許多支持與協助，並謝謝在國際許多場合為台灣發聲，提高台灣的國際能見度；近年台灣跟各國攜手合作，共創的成果讓彼此關係更加深厚。

蔡總統指出，國際情勢過去一年多來出現許多變化，更遇到很多挑戰，但從全球防疫、援助烏克蘭跟土耳其震災，台灣始終跟國際社會站在一起、相互扶持。

總統表示，隨著全球疫情趨緩，台灣陸續放寬防疫措施，將努力為全球經濟復甦展現貢獻，並持續和友邦、理念相近國家，針對氣候變遷、醫療公衛、婦女賦權、經濟等領域做更廣泛合作。

蔡總統說明，台灣將透過疫後特別預算加強力道、確保發展動能，協助中小企業轉型，加速國內市場及產業復甦是重中之重；從去年10月台灣邊境解封以來，預計3月底將會迎來第100萬名境外旅客，為台灣跟國際觀光注入一劑強心針。

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總統強調，台灣是維護區域和平、堅守民主自由的良善力量，面對威權主義持續擴張，台灣會持續強化自我防衛能力與提升國防實力。「台灣願意，也有能力跟國際民主友盟一起加強合作，守護我們的生活方式，確保印太區域和平及穩定」。

蔡總統最後指出，台灣是世界的台灣，台灣會繼續努力，也請各位使節代表跟台灣一起攜手向前，一起打造安全美好未來。（編輯：蘇志宗）1120317

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