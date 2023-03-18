藍最快22日成立提名委員會 邀侯友宜盧秀燕韓國瑜

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨最快在22日成立中央提名委員會，處理2024年立委提名，黨內人士今天說，將邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等藍營縣市首長，以及前高雄市長韓國瑜等，盼能擴大參與、共同承擔。

國民黨15日成立「中央選戰策略會報」，名單包含立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈，秘書長黃健庭今天宣布選策會終止運作，回歸原來的提名機制，由黨內幕僚機構來作出提名建議，送交中央提名委員會通過。

據了解，中央提名委員會由黨主席朱立倫召集，將邀請縣市長在內重要意見領袖組成。朱立倫昨天也表示，中央提名委員會才是真正的決策單位，預計22日的中常會就會通過，並強調國民黨一定會提出清清白白的候選人，去年縣市長提名就是秉持這樣的決心、態度，每位都是清白、實在的。

黨內人士今天表示，中央提名委員會成員除了有副主席連勝文、夏立言、黃健庭等人外，還會再邀請侯友宜、盧秀燕、蔣萬安、張善政等藍營縣市首長，以及韓國瑜等重要黨內意見領袖加入，盼能匯集黨內更多意見與想法，推出最強的立委人選，贏得明年的選戰。

其實早在去年九合一選舉前，國民黨組成的中央選舉提名委員會，就曾邀請侯友宜、盧秀燕等人加入，但侯、盧兩人則以不宜「球員兼裁判」為由婉拒；如今侯、盧兩人皆順利連任市長，此次是否會加入中央選舉提名委員會，幫忙處理立委提名事宜，值得觀察。（編輯：翟思嘉）1120318