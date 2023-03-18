國民黨選策會名單掀波 停止運作回歸提名機制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）國民黨秘書長黃健庭今天召開記者會宣布，選策會終止運作，回歸提名機制，提名由黨內幕僚機構做出建議，送交中央提名委員會通過。

國民黨15日公布成立「中央選舉策略會報」，名單包含曾有案底的傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈，新北市長侯友宜透過臉書表示拒絕黑金在任何政黨出現。

黃健庭今天上午臨時召開記者會，宣布選策會停止運作。他表示，選策會原本設定是臨時編組，主要目的是協助原有的黨內機制整合協調，尤其在艱困選區，需要舉薦人才、協調各方資源，幫助打贏立委選戰。

但他說，現在選策會的功能被外界放大扭曲誤解，造成不必要困擾，發展到目前的狀況，決定終止選策會運作。

「中央選戰策略會報」原由黃健庭擔任召集人，成員包括前台北縣長周錫瑋、前新竹縣長邱鏡淳、前高雄市議長莊啟旺、傅崐萁、桃園市黨部主委黃敏恭、前苗栗縣長劉政鴻、李全教、立委曾銘宗、前立委黃昭順，共10人。1110318