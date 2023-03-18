藍選策會終止運作 傅崐萁：我們都是默默付出的志工

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）國民黨中央選策會名單惹議，秘書長黃健庭今天宣布即日起終止運作。當事人之一的立委傅崐萁下午透過臉書指出「尊重黨中央的決策，我們都是默默付出的志工」。

國民黨15日公布成立「中央選舉策略會報」，名單包含傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈。黃健庭今天宣布黨中央選策會終止運作，回歸原來的提名機制，由幕僚機構作出提名建議，送交中央提名委員會通過。

中央提名委員會由黨主席召集，將邀請縣市長在內等重要意見領袖組成。

傅崐萁今天下午透過臉書貼文指出「對黨中央的決策支持！尊重！我們一直都是默默付出的志工，祝福新北市長侯友宜，支持侯市長，贏回2024唯有團結！」

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貼文一出，獲不少支持者肯定，「謝謝你顧全大局」、「希望黨內不要互鬥民調」，也有網友建議，「艱困選區要給40歲以下的年輕人去選，也許有讓人耳目一新的氣象」。

「中央選戰策略會報」原由黃健庭擔任召集人，成員包括前台北縣長周錫瑋、前新竹縣長邱鏡淳、前高雄市議長莊啟旺、桃園市黨部主委黃敏恭、前苗栗縣長劉政鴻、台南市前議長李全教、立委曾銘宗、傅崐萁、前立委黃昭順，共10人。（編輯：黃世雅）1120318