郭台銘新竹市演講 要高虹安盡快修好新竹棒球場

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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）第3屆竹科預防醫學論壇今天在國立陽明交通大學博愛校區登場，鴻海集團創辦人郭台銘受邀到場演講時，向同樣出席活動的新竹市長高虹安說「趕快把棒球場修好」，讓年輕人運動身心。

郭台銘上午出席第3屆竹科預防醫學論壇，他在步入會場過程中，媒體詢問「怎麼看朱侯戰」、「會跟柯文哲見面嗎？」、「怎麼看國民黨的選策會」、「會不會對國民黨切心」等問題，他均未回答。

郭台銘今天以「上醫防未病」為題演講，提到他每天都會自我健檢，包括量血壓、體重，加上家族有糖尿病史，所以固定時間也會檢測自己的血糖，建立屬於自己的健康大數據。

郭台銘說，他認為樂活的要訣，除了吃得健康、睡得安穩，思想也要正向，不要煩惱「台灣要打仗」、「每天都吃不到雞蛋」等問題，他也提醒在台下的高虹安要天天健檢，並推動健康城市，還有「好好把棒球場修好」，讓民眾有運動身心的地方。

高虹安在聽完郭台銘演講，並和與會講師、貴賓們合影後離開會場，未接受媒體訪問。郭台銘則留下繼續聆聽論壇演講。

新竹市議員劉康彥接受中央社記者電訪表示，新竹棒球場目前仍未完成驗收，認為工程有缺失或不符合契約內容的項目，應儘快要求營造廠商改善到好，讓新竹棒球場可以儘快能使用。

新竹市議員楊玲宜則說，高虹安應要明確讓市民知道市府針對棒球場的解決方案，預計何時能完成改善，民眾期待的是何時能重啟棒球場，而不是三天兩頭爆料或挖寶。

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竹科管理協會秘書長李道霖接受媒體聯訪表示，今天論壇活動計有500多人出席，有專家在會中提到，現在矽谷有許多新的投資都不是在半導體，而是結合生技、醫療，可見這是全球走向高齡化的趨勢，希望來參與論壇的人都能將預防醫學的精神與意識散播出去。

竹科管理協會提供新聞資料表示，第3屆竹科預防醫學論壇有別於前兩屆主談「身」的健康，今年拓展到「心、靈」健康議題，邀請專家人士分享相關預防醫學與有助身心靈健康的方法，同時期許由竹科作為健康預防醫學開路先鋒，擴及百業支持「預防醫學論壇」。（編輯：張銘坤）1120318