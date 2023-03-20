登記黨內立委初選 鄭運鵬：破除轉戰不分區傳言

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）民進黨立委黨內初選今天起領表登記，立委鄭運鵬下午完成桃市立委登記。他表示，先前有傳聞指稱他將轉戰不分區立委，他認為這是一種肯定，但希望在登記後此傳言到此為止。

桃園市第1選區（桃園區部分里、蘆竹區、龜山區）立委鄭運鵬今天下午1時30分前往民進黨桃園市黨部完成第11屆立委黨內初選登記，並接受媒體聯訪。

他說，能成為黨內立委初選桃園市第1選區首名完成登記的參選人，他感到很意外，但無論是初選或大選，他都會第一時間辦理登記。

鄭運鵬表示，他在2屆立委任內有2個使命，除提升國人對於國會信任度，也提升桃園在全國的能見度；他在2任立委的成績都獲得選民支持，也會持續在第一線為民眾服務。

媒體提問，對於外傳同選區將有前立委黃適卓、前桃園議員郭麗華有意爭取立委提名的看法。

對此，鄭運鵬指出，黨內有前輩想參選都是好事，根據他的觀察，黨內同志不會因為去年底選舉大敗而懷憂喪志，黨內有競爭則代表大選還有希望，也代表黨內初選制度是公平被信任的，都是好現象。

鄭運鵬說，去年桃園市長選舉結束後，的確有聽到他將轉戰不分區的傳聞，今天他在第一時間登記，就是要向選民說明選區及桃園都是他的責任；傳說他要轉往不分區立委，這是對他這幾年服務及去年把桃園市長選舉責任扛下來的肯定，但在完成黨內初選登記後，希望此傳言到此為止。

他呼籲其他政黨，不要為了選舉而挑起不必要對立，去年的選舉對民進黨有警惕意義，這幾個月來民進黨主席賴清德在處理新的方向，不要把選舉當作仇恨動員的舞台，甚至為了選舉而口不擇言，從政應該講公共政策怎麼樣進步，才是共同努力方向。

針對美福倉儲大火挨罰新台幣600萬元案獲撤銷，鄭運鵬表示，美福倉儲除罰款及對地方的補償外，業者在收到桃園市環保局罰單後是有訴願的權利，訴願就會有法律攻防，訴願的權利本來就需要受到保障，必須尊重。（編輯：戴光育）1120320