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進藍營提名委員會？侯友宜：相信有機會共襄盛舉

2023/3/21 12:29
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（中央社記者高華謙新北21日電）新北市長侯友宜今天被問及是否加入中國國民黨提名委員會時說，身為黨員，擔任縣市首長者應有機會共襄盛舉，尤其為台灣好，義無反顧。

國民黨最快明天成立中央提名委員會，處理2024年立法委員提名，黨內人士說，將邀侯友宜等擴大參與、共同承擔。

侯友宜上午在新北市政府接受媒體聯訪時，媒體詢問，台灣民意教育基金會公布最新總統選舉民意調查，侯友宜支持度落後民主進步黨主席賴清德？

侯友宜表示，民調像浮雲上上下下，都值得參考，應隨時自我惕勵，面對問題要全力檢討，讓工作順利進行，最主要是傾聽人民聲音，以民為天，面對大小事全力以赴。

此外，媒體報導，侯友宜陣營積極找人幫侯友宜「上課」，強化兩岸論述及理念；侯友宜說，新北是大城小國，長年在城市外交、兩岸相關互動有緊密聯繫。

外傳市府正著手辦畢業展，侯友宜4月還將串聯北北基桃首長簽合作備忘錄，是否為總統選舉備戰？侯友宜說，台北市、新北、基隆市及桃園市長上任以來緊密聯繫，建立北台灣共好共榮，讓民眾感受4城市有長足發展，會全力以赴，攜手共好。（編輯：李明宗）1120321

#侯友宜
#中國國民黨提名委員會
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