登記民進黨立委初選 何志偉：尊重王世堅參選

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民進黨啟動2024立委初選，立委何志偉（前左3）21日在多名里長陪同下赴台北市黨部登記；對於市議員王世堅已登記參選同區，何志偉表示尊重。中央社記者劉建邦攝 112年3月21日

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（中央社記者劉建邦台北21日電）民進黨啟動2024立委初選，立委何志偉今天在多名里長陪同下赴台北市黨部登記；針對市議員王世堅已登記參選同區，何志偉表示尊重，並表示他昨天提到的誠信是對自我的期許。

民進黨從3月20日至24日進行立法委員初選領表登記，4月17日至5月初進行初選民調。

民進黨現任台北市第2選區（大同、士林）立委何志偉今天上午在多名當地里長陪同下赴市黨部登記，會後接受媒體聯訪時表示，擔任立委不僅點出問題更要解決問題，他是台北市立委更是台灣立委，會協助解決民眾需求，並讓台灣結交更多國際好朋友。

針對王世堅昨天登記參選，何志偉對此表示，這是王世堅的個人選擇，他不能替王發言；媒體追問，由多名里長陪同是否要與王世堅拚場，何志偉則說，這是既定行程和計畫，里長平時都很忙碌，感謝里長的陪同。

此外，針對王世堅參加初選，何志偉昨天受訪表示，誠信是做人最基本的標準，尊重王世堅的個人生涯規劃；何志偉今天受訪時則說，昨天提到的內容是在描述他2018年參選台北市議員的狀況，因為當時獲最高票當選，才認為誠信是做人基本道理，這段話是在告訴自己，並期許自己走好政治生涯路。

另一方面，民進黨台北市議員許淑華上午在幕僚陪同下赴北市黨部登記投入北市第7選區（松山、信義）立委黨內初選。她說，面對黨內初選會全力以赴，並會透過能力獲選民支持，更相信2024選舉可旗開得勝。

媒體詢問，同黨台北市議員洪健益傳出會投入同選區初選。許淑華表示，黨內任何人參選都尊重，期待是良性選舉，此外，她會獨自到場登記，就是不希望像過去一樣找很多人到場造勢。

許淑華說，她與洪健益都是擔任5屆的台北市議員，但雙方深耕議題不同，最後要看選民希望由誰出線，並期待通過初選的人，應要全力相互支持。

至於「誠信條款」部分，許淑華表示，她在此選區耕耘17年，要參選立委沒有落跑問題，是把服務升格至中央層級，主要是希望地方改變，願意替民眾服務做事才是最重要，若贏得黨內初選，會誠心聆聽第三勢力聲音，並努力整合；至於國民黨推出參選人，都以平常心看待。（編輯：蕭博文）1120321