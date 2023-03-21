營建署：社宅財源穩定無虞 113年底可達20萬戶目標

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（中央社記者陳俊華台北21日電）營建署今天說，截至民國112年2月底，直接興建社宅已突破7.1萬戶，包租代管社宅達6.2萬戶，合計13萬餘戶，預估113年底可達20萬戶政策目標；住宅基金由國庫持續撥補，財源穩定無虞。

內政部營建署透過新聞稿表示，社宅政策除了政府資金及土地的直接投入外，更需要民眾共同參與，包含租賃業者的管理專業，及民間房東將房屋加入作為社宅，提供一定所得以下或社會經濟弱勢居住，呼籲民眾響應政策。

營建署指出，目前已持續盤點國公有低度利用房地，與各部會機關整合利用國有土地，以取得社宅用地，預估在113年底，中央與地方興建社宅總量可達12.3萬戶。未來就社宅執行策略與方向滾動檢討，持續推升社宅供給總量。

營建署說，以「包租代管」方式辦理的社會住宅，是委託民間租賃業者包租代管私人空閒房屋做社宅使用，並非僅管理空屋。相較直接興建社宅，包租代管更具數量充足、隨到隨辦及因地制宜特性，能發揮社宅散居效果。

營建署指出，包租代管同時能解決民間房東因租賃事務繁瑣，缺乏專業經營能力「管不好」、高齡房東，管理不易「管不了」、遠距房東，管理困難「管不到」等情形，提升整體租賃管理及房客生活品質。

營建署表示，社宅包租代管計畫即將邁入第4期，相關經費已循程序編列完畢，後續將持續透過公私協力擴大推動政策，充實社宅資源，預估在113年底達8萬戶目標，沒有財源難負荷的疑慮。

另外，營建署說，為完成社宅政策這項重要而長期的社會投資，已持續控管住宅基金開源節流，除依核定計畫由國庫持續撥補外，113年後可獲房地合一稅分配款，作為挹注住宅基金的穩定財源。（編輯：翟思嘉）1120321