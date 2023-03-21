朱立倫會見日國會議員 談兩岸關係與和平穩定

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（中央社記者王承中台北21日電）國民黨主席朱立倫今天會見日本自民黨參議員堀井巖與眾議員國場幸之助。朱立倫表示，國民黨立場就是保衛中華民國、保護台灣，在日美等民主夥伴與北京對話的同時，國民黨也同樣進行對話減少兩岸的誤判。

國民黨今天發布新聞稿指出，國民黨主席朱立倫下午於中央黨部會見日本自民黨外交部會長堀井巖與自民黨國防部會長國場幸之助。會中雙方就兩岸關係、台日關係等議題交換意見，氣氛良好熱烈融洽。

朱立倫表示，國民黨相當重視外交國防相關議題，且過去有長久執政經驗，自前總統蔣中正保衛台灣、蔣經國建設台灣、李登輝民主台灣，再到馬英九和平台灣，國民黨守護中華民國的立場都是一致的。

朱立倫指出，面對當前國際情勢緊張，國民黨更堅持兼顧「國防」（Defense） 與「對話」（Dialogue） 的「2D戰略」。

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對於國民黨和民進黨對陸政策的差別，朱立倫表示，國民黨的立場向來一致，就是保衛中華民國、保護台灣。但在增加防衛能力的同時，也要雙邊交流才能降低風險。同時台灣自身要努力，不是全靠美、日等夥伴，在日本、美國等民主夥伴與北京對話的同時，國民黨也同樣進行對話以減少兩岸之間的誤判。

國民黨指出，朱立倫在會中讚許台日之間長久以來的友善關係，期盼未來雙邊關係更加穩固。席間朱立倫恭喜日本在今天棒球經典賽驚奇逆轉勝的表現，也說明天的賽程是日本對上美國爭冠，兩邊都是台灣的好友，為雙方加油打氣，希望都有好的表現。（編輯：翟思嘉）1120321