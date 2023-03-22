台英國會小組主席：英國國會將繼續堅定支持台灣

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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院長陳建仁今天接見「台英國會小組」訪問團，感謝其多年來堅定支持台灣參與國際組織；小組主席史都華則表示，英國國會將繼續堅定支持台灣，身為民主主權國家的台灣有權決定自己的未來。

陳建仁今天在政務委員羅秉成等人陪同下，於行政院接見台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）一行人，感謝其不辭千里而來的情誼。

陳建仁致詞時說，多年來台英小組一直堅定支持台灣有意義參加國際組織，且加強台英雙邊關係，相關努力台灣有目共睹，也非常珍惜。

他表示，台英相互尊重與合作，也有民主、法治與人權的共同價值觀，且都致力於促進國際貿易與國際合作，因此擁有長久而緊密的關係。台灣作為印太地區充滿活力的民主國家，雖然面臨許多挑戰，但仍堅守核心價值與堅持主權。

陳建仁指出，而台灣與英國的緊密夥伴關係，對於維持區域和平與穩定將是至關重要。

史都華表示，英國花了800年才發展出現在的民主，台灣只經過30年就有目前的民主成就，堪稱東亞太平洋區域的民主模範，經濟學人也將台灣的民主指數評為第10名，台灣堪稱區域民主燈塔。

史都華也強調，英國國會將繼續堅定支持台灣，當台灣堅定的友人，雖然因為政治因素可能無法正式承認台灣，但英國國會議員都認為，台灣是民主的主權國家，有權決定自己的未來。（編輯：翟思嘉）1120322