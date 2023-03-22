半導體中心壓軸行程 德教研部長：成果豐碩願再訪台

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（中央社記者張璦新竹22日電）德國教研部長史塔克－瓦特辛格訪台行程最終站，一行人今天來到台灣半導體研究中心參訪，雙方就人才培育生態系進行交流；史塔克－瓦特辛格說，這次台灣之行成果豐碩，若有需要，可能會再訪台。

去年11月，國科會主委吳政忠赴柏林訪問時，力邀德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）來台。史塔克－瓦特辛格21日率團抵台，為時隔26年，首位率領專業政府部會訪問台灣的德國部長。

史塔克－瓦特辛格一行人今天傍晚赴國研院台灣半導體研究中心（TSRI），她與中心主任侯拓宏等人進行約半小時會談，針對台灣如何打造半導體人才培育生態系、半導體中心提供的技術服務等議題，進行交流。

侯拓宏表示，近年來，半導體不管是在戰略或經濟層面的重要性，皆已有所提升，台灣擁有相對完整的半導體供應鏈，又以製造最強，現正將更多重心放在IC設計、應用上，而應用端正是德國強項，且新興應用、需求將驅動新的IC設計，台德可在相關領域「強強聯手」，開展緊密合作。

德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）22日訪國研院台灣半導體研究中心，在無塵室外圍參觀。中央社記者張璦攝 112年3月22日

史塔克－瓦特辛格針對研究資源稀缺、科技日新月異等挑戰提問；侯拓宏回應，半導體領域的研究成本愈來愈高，這凸顯出「中心化」基礎設施的重要性。

侯拓宏向德方說明，如果學界要進行研究，每間學校各自建置基礎設施，成本太高也不盡合理，不過，在台灣，每年有來自不同學校、共超過2200名碩博士生，運用半導體中心設備完成研究，這一套模式，可謂是台灣半導體人才庫的骨幹。

史塔克－瓦特辛格並在半導體中心無塵室外圍參觀，她對無塵室一年幾乎「不打烊」，僅農曆春節、年度歲修不營運，感到印象深刻。

半導體中心為德國訪團壓軸行程，史塔克－瓦特辛格形容參訪中心是台灣之行的亮點，她告訴中央社記者，這次訪台「成果非常豐碩」，台德雙方討論了許多研究合作機會，以及半導體、綠氫等重要領域人才議題。

史塔克－瓦特辛格表示，見識台灣教育模式，以及從研究走向實踐的機制如何運作，相當有趣且鼓舞人心，相信雙方後續會進行很多交流工作，她之所以訪台，是為更瞭解台灣的創新系統，若將來有需要，「我可能會回來」。

此外，半導體中心與史塔克－瓦特辛格分享鳳梨酥、檸檬愛玉飲品等台灣名產，她笑說，儘管自己在減糖，仍難抵擋鳳梨酥的魅力，吃完了整塊，「實在是太誘人了」。（編輯：潘羿菁）1120322

德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger，前排白衣者）22日率團，參訪國研院台灣半導體研究中心。中央社記者張璦攝 112年3月22日

德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）21日、22日訪台，為時隔26年，首位率領專業政府部會訪問台灣的德國部長。中央社記者張璦攝 112年3月22日

德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）22日訪國研院台灣半導體研究中心，與中心主任侯拓宏（右）握手。中央社記者張璦攝 112年3月22日

德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger），22日參訪國研院台灣半導體研究中心。中央社記者張璦攝 112年3月22日

德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）22日訪國研院台灣半導體研究中心，在無塵室外圍參觀。中央社記者張璦攝 112年3月22日