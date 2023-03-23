游錫堃：立法院長任滿後退休 不爭取不分區席次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立法院長游錫堃23日表示，立法院長任滿後，下一步就是退休，不會爭取不分區立委席次。 （中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北23日電）立法院長游錫堃今天表示，立法院長任滿後，下一步就是退休，不會爭取不分區立委席次，他已經75歲，不要占位子，民進黨人才濟濟，應該給年輕人機會；卸任後想為民主教育耕耘、致力台灣史教育。

民進黨立委初選本週辦理領表登記，游錫堃今天接受「POP撞新聞」廣播節目訪問，被問到2024立委選舉，民進黨在立法院席次能否繼續過半，他說，是有可能。

游錫堃答覆主持人提問表示，立法院長任滿後，下一步就是退休。至於是否會爭取不分區立委席次，游錫堃表示，想和財團法人仰山文教基金會一起為民主教育耕耘、致力台灣史教育。他說，已經75歲，不要占位子，民進黨人才濟濟，應該給年輕人機會。

游錫堃並介紹仰山文教基金會出版的「台灣民主蘭城尋蹤」新書，收益將全作公益使用。這本書是游錫堃利用公餘時間編著，希望藉由此書帶動台灣各地對於在地民主的探尋，找回台灣人民百年來對民主的嚮往與堅持。（編輯：郭無患）1120323