游錫堃編著台灣民主蘭城尋蹤 盼帶動在地民主探尋

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（中央社記者范正祥台北22日電）財團法人仰山文教基金會出版「台灣民主蘭城尋蹤」新書，編著者、立法院長游錫堃今天表示，希望藉由此書帶動台灣各地對於在地民主的探尋，找回台灣人民百年來對民主的嚮往與堅持。

游錫堃今天在臉書發文指出，今年剛好是台灣史上第一次政治結社「台灣議會期成同盟會」（簡稱台議盟）成立暨「治警事件」100週年。

他表示，遙想1923年，台灣民主先賢石煥長和蔣渭水在日本殖民政府的壓力下，勇敢籌組「台議盟」，可視為台灣民主運動的「先驅者」，他倆與其後的「傳承者」蔣渭川、郭雨新，更被後人譽為「蘭城民主四傑」。

游錫堃指出，台灣民主，百年追求。今日台灣被國際譽為民主典範，是諸多先賢、前輩歷經百年努力，用血淚換來的。從1923年至1986年的63年間，台灣眾多先賢以犧牲自由與生命作代價，歷經6次重大政治結社（組黨）運動，才造就如今的成果。

游錫堃表示，他始終相信，民主政治就是議會政治，也是政黨政治，而每次的政治結社（組黨）都是台灣人民對於民主實現的嘗試。

他指出，這些為台灣民主做出傑出貢獻的先賢，有不少人出身當時地處偏遠、人口稀少的宜蘭舊城。小小的宜蘭舊城如何孕育出許多重要民主人才，令人好奇。

游錫堃表示，身處國會，了解並推廣台灣百年來的議會民主發展本為份內之事。但在溯源過程中，驀然發現宜蘭舊城民主先賢匯集，其貢獻對台灣議會與民主運動具有重要意義，於是利用公餘時間編著了「台灣民主蘭城尋蹤」。

關於「台灣民主蘭城尋蹤」一書，游錫堃表示，書中收錄他的觀點、及對台灣史有研究的學者專家楊晉平、黃文瀚的研究成果，並委由致力推動文史工作的「財團法人仰山文教基金會」出版，收益全作公益使用。

游錫堃指出，雖然此書著眼於宜蘭，但他始終認為，民主聖地並不屬於哪個地方，而是只要人們為了自由民主的理想奮鬥著，那裡就是民主的聖地。

游錫堃表示，因此希望藉由此書帶動台灣各地對於在地民主的探尋，找回台灣人民百年來對民主的嚮往與堅持，一同守護台灣得來不易的自由與民主。（編輯：郭無患）1120322