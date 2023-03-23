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賴副總統：若有機會領導國家 盼打造健康台灣

2023/3/23 20:14（3/24 01:56 更新）
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副總統賴清德（前中）23日在台北花園大酒店出席「中華民國驗光師公會全國聯合會歡慶驗光師節暨表揚大會」，向驗光師公會代表揮手致意。中央社記者王騰毅攝 112年3月23日
副總統賴清德（前中）23日在台北花園大酒店出席「中華民國驗光師公會全國聯合會歡慶驗光師節暨表揚大會」，向驗光師公會代表揮手致意。中央社記者王騰毅攝 112年3月23日
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（中央社記者劉冠廷台北23日電）副總統賴清德今天晚間出席台灣驗光師節暨表揚大會時表示，現代人的平均壽命約80歲，但一生卻有10%是不健康年數；他未來若有機會領導國家，希望醫療團隊每個人發揮守護民眾健康最重要的功能，打造健康台灣。

今天是驗光師節，賴副總統晚間與總統府秘書長林佳龍、民進黨立委羅致政等人出席台灣驗光師節暨表揚大會。他致詞時恭賀驗光師們佳節快樂，感謝大家在全國各地、一年365天，幫民眾眼睛健康進行最重要的守護工作。

賴副總統說，常稱台灣有百工百業，但實際上真正得到政府認證，可擁有自己節日的也不過區區50個，這代表社會對驗光師專業的肯定，更重要的是，希望有驗光師節後，可讓全體驗光師能進行國際交流合作，讓更多民眾知道眼睛健康的重要性。

副總統表示，從因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可發現，群策群力的重要性，大家就是一個團隊，就國際上看，台灣與其他國家同等重要，任何一個國家有破口，都會波及其他國家；所以每一個專業團體都非常重要，應該要共同合作。

賴副總統指出，現代人的平均壽命約80歲，但一生卻有10%是不健康年數，他未來若有機會領導國家，希望醫療團隊中每個人都能發揮，扮演守護民眾健康最重要的功能，一起打造一個健康的台灣。

賴副總統離去後，推動銀光敬老眼鏡的國民黨主席朱立倫也到場致意。朱立倫說，大家都知道他與驗光師的感情，一起上山下海為長輩眼睛的健康、照顧偏鄉弱勢民眾付出非常多；目前已免費為27萬名長輩提供老花眼鏡，他非常感謝社會各界的幫忙。

朱立倫說，做公益的成果，讓全台灣長輩的眼睛能夠大放光明，過程中還幫助長輩找出眼睛病變；他要最感謝所有守護長輩的愛心天使，就是所有全國驗光師。（編輯：林興盟）1120323

中華民國驗光師公會全國聯合會歡慶驗光師節暨表揚大會23日在台北花園大酒店舉行，國民黨主席朱立倫（圖）出席致詞。中央社記者王騰毅攝 112年3月23日
中華民國驗光師公會全國聯合會歡慶驗光師節暨表揚大會23日在台北花園大酒店舉行，國民黨主席朱立倫（圖）出席致詞。中央社記者王騰毅攝 112年3月23日
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