更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

被扯上馬前總統訪中事 謝長廷：躺著也中槍

2023/3/23 20:22（3/23 21:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐日代表謝長廷在臉書表示，被問及為何他去大陸祭祖是飲水思源，前總統馬英九卻被抹紅。（中央社檔案照片）
駐日代表謝長廷在臉書表示，被問及為何他去大陸祭祖是飲水思源，前總統馬英九卻被抹紅。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京23日專電）駐日代表謝長廷今天在臉書（facebook）發文表示，一到台北就被媒體問及為何他2012年去大陸祭祖就是飲水思源，這次前總統馬英九要去大陸就被抹紅。他大嘆：「躺著也中槍！」

馬英九預定3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，為期12天的行程預計訪問南京、武漢、長沙、重慶與上海，並率青年學子與中國大陸學生交流。這將是1949年兩岸分治以來，卸任總統首度訪中國大陸。

有民進黨人士希望馬英九訪中國大陸不要喪權辱國，國民黨人士則反批「為何謝長廷2012年到廈門祭祖就是飲水思源？」

謝長廷今天在臉書寫道，他一抵達台北就有媒體追問「為什麼2012年你去大陸祭祖就是飲水思源，這次馬英九去就被抹紅是傾中，這是不是雙重標準？」

謝長廷說：「其實這是一個假問題。邏輯上同一個人對相同事情的發言，前後標準不一，才叫雙重標準。2012年說我去大陸是飲水思源的人是誰？這次講馬先生賣台的又是誰？也沒有對照一下，講的人完全不同，哪有什麼雙重標準的問題。」

謝長廷表示，民進黨是民主政黨，內部相當多元，他當年訪問中國，提出憲法各表的主張時，民進黨內「獨派」有許多批評，本土媒體也有不少負面指責和「期待」，民進黨本部也沒說是飲水思源之類的話，民主社會這是很自然的現象。

他說，反觀，這次馬先生的中國行，期待和希望的聲音很大，這包括要盼馬先生守住對等尊嚴、不要為一國兩制背書、應去勸阻中國國家主席習近平訪俄、要重視民意、不要做出喪權辱國行為等。

謝長廷感慨的說：「把期待硬說成抹紅，反而比較像是一種抹黑。」、「我個人什麼都沒講，沒有反對，也沒有期待，完全躺平還是中槍。」（編輯：高照芬）1120323

#馬英九
#謝長廷
#馬英九訪中
延伸閱讀
訪中稱謂攻防 馬辦引馬習會：互稱先生是最高尊重馬英九將訪中 陸委會：盼能充分反映台灣民意馬英九訪中 馬辦：客隨主便未預期見重要人士
馬英九
顧立雄：當前最高戰略 讓中共延後攻台時間表「馬先生」訪中 陸委會：此行應考量社會期待
謝長廷
駐日代表謝長廷換人？吳釗燮：沒有這類討論思考新文化基金會：擬推薦謝長廷任大法官
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族