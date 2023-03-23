被扯上馬前總統訪中事 謝長廷：躺著也中槍

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駐日代表謝長廷在臉書表示，被問及為何他去大陸祭祖是飲水思源，前總統馬英九卻被抹紅。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊明珠東京23日專電）駐日代表謝長廷今天在臉書（facebook）發文表示，一到台北就被媒體問及為何他2012年去大陸祭祖就是飲水思源，這次前總統馬英九要去大陸就被抹紅。他大嘆：「躺著也中槍！」

馬英九預定3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，為期12天的行程預計訪問南京、武漢、長沙、重慶與上海，並率青年學子與中國大陸學生交流。這將是1949年兩岸分治以來，卸任總統首度訪中國大陸。

有民進黨人士希望馬英九訪中國大陸不要喪權辱國，國民黨人士則反批「為何謝長廷2012年到廈門祭祖就是飲水思源？」

謝長廷今天在臉書寫道，他一抵達台北就有媒體追問「為什麼2012年你去大陸祭祖就是飲水思源，這次馬英九去就被抹紅是傾中，這是不是雙重標準？」

謝長廷說：「其實這是一個假問題。邏輯上同一個人對相同事情的發言，前後標準不一，才叫雙重標準。2012年說我去大陸是飲水思源的人是誰？這次講馬先生賣台的又是誰？也沒有對照一下，講的人完全不同，哪有什麼雙重標準的問題。」

謝長廷表示，民進黨是民主政黨，內部相當多元，他當年訪問中國，提出憲法各表的主張時，民進黨內「獨派」有許多批評，本土媒體也有不少負面指責和「期待」，民進黨本部也沒說是飲水思源之類的話，民主社會這是很自然的現象。

他說，反觀，這次馬先生的中國行，期待和希望的聲音很大，這包括要盼馬先生守住對等尊嚴、不要為一國兩制背書、應去勸阻中國國家主席習近平訪俄、要重視民意、不要做出喪權辱國行為等。

謝長廷感慨的說：「把期待硬說成抹紅，反而比較像是一種抹黑。」、「我個人什麼都沒講，沒有反對，也沒有期待，完全躺平還是中槍。」（編輯：高照芬）1120323