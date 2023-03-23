顧立雄：當前最高戰略 讓中共延後攻台時間表

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（中央社記者游凱翔台北23日電）中共是否可能有犯台時間表，國安會秘書長顧立雄今天接受媒體專訪指出，「紅線不是中國可以任意劃的」，否則台灣也不用接待外賓；台灣要讓中國覺得，武力侵犯台灣會付出不可承受代價，要讓其攻台時間表不斷後延，以維持民主、自由生活方式，這也是當前台灣最高戰略。

前總統馬英九將赴中國大陸祭祖，顧立雄表示，盼馬英九審慎，不要成為統戰模板，他不知道馬英九是否有智慧，在公開場合說出「中華民國」4字。

馬英九下週將赴中國大陸祭祖，國安會秘書長顧立雄今天接受網路媒體「ETtoday新聞雲」專訪時說，馬英九是中華民國的前總統，一定程度代表中華民國，出訪對中華民國具有敵意、有統戰或影響力操作意圖的國家時，本來就應審慎，希望馬英九不要成為統戰模板。

是否希望馬英九在中國大陸訪問時公開說出「中華民國」，顧立雄表示，他不知道馬英九有沒有這樣子的智慧在公開場合這樣講，「我們看嘛」。

中共頻以機艦擾台，甚至逾越台海中線壓縮台灣空軍訓練空域，並將其相關舉措「常態化」，以及中共對台「劃設紅線」、是否可能有攻台時間表等提問。

顧立雄認為，要讓中國覺得以武力侵犯台灣會付出不可承受代價，要讓其攻台時間表不斷後延，以維持民主、自由生活方式，這也是當前台灣最高戰略，「時間表我們沒辦法設定，但有效的嚇阻，讓他（中共）的時間表不斷往後延」。

顧立雄強調，「紅線不是中國可以任意劃的」，若中國可任意劃紅線，那台灣官員就不用出門、也不用接待外賓；台灣無法預測紅線，更不清楚標準是什麼，對中國來說，什麼都可以是藉口，中國不應誰來拜訪台灣、就任意指謫為挑釁，更不可以說台灣強化防衛能力也是挑釁。

至於宏都拉斯擬與中國建交，顧立雄說，台灣不會與中國競逐金錢外交，宏都拉斯在中國、台灣間「左右逢源、左右索價」；他自己的感觸是，與沒有邦交、但理念相近的國家進行實質交往，意義更為巨大。

總統蔡英文將出訪中南美洲友邦並過境美國，是否造成類似去年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共在台灣周邊舉行大規模軍演狀況。

顧立雄指出，台灣與美國在此類情資交換過程，都做了很緊密溝通，任何最壞情境想像都在推演劇本中，現在不太可能準確說中國會有何動作，但國安單位一定會推演最有可能發生的狀況並因應。（編輯：林克倫）1120323