余天宣布不競選連任 支持李坤城參選三重立委

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民進黨立委余天（左）24日上午在立法院宣布確定不競選2024立委連任。圖為余天在議場內與無黨籍立委林昶佐（右）交談。中央社記者鄭清元攝 112年3月24日

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（中央社記者王揚宇台北24日電）民進黨新北市三重立委初選，三強鼎立態勢成形。該選區現任立委余天今天受訪表示，為了明年的大選，他考慮再三，決定放棄區域立委選舉，會全台輔選，將支持已登記黨內初選的前新北市議員李坤城。

至於是否希望納入不分區立委，余天說，他雖然有意願，但也不一定會提名到他，若能被提名，就繼續為民眾服務。

新北市三重區向來是民進黨重要票倉之一，這次黨內立委初選，李坤城與現任議員李余典已登記參選，現任議員彭佳芸也宣布參戰，三強鼎立態勢成形。

對於是否尋求立委連任，余天今天在立法院接受媒體聯訪時指出，為了明年的大選，他考慮再三，決定放棄區域立委選舉，他可能會全台灣跑透透輔選，這對台灣是很重要的一環。

余天指出，這次三重立委選舉初選，有很多人登記，為了配合民進黨主席賴清德的政策，即對人民誠信的問題，「我可能會比較支持李坤城」。李坤城去年就有跟他討論過，而他那時還沒考慮要不要參選立委，李坤城未尋求市議員連任，讓民進黨在三重提名的6席議員候選人全壘打。

至於是否擔心黨內互打，余天坦言「應該會有」，但他跟三重的議員交情都很好，「我也不知道要怎麼勸說」，而黨中央已有政策，不配合也沒辦法。（編輯：趙蔚蘭）1120324

民進黨立委余天24日上午在立法院向媒體宣布，確定不競選2024立委連任。中央社記者鄭清元攝 112年3月24日