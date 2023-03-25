黨內促快徵召侯友宜 朱立倫：須配合主要候選人

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨2024總統熱門人選、新北市長侯友宜近日民調下降，黨內呼籲應盡快徵召。黨主席朱立倫今天說，現在最重要考量是配合主要候選人主客觀環境，創造最有利條件，排除障礙，爭取更多支持，這是黨的責任。

國民黨拍板將透過徵召決定2024總統人選，中廣董事長趙少康昨天公布民調表示，侯友宜支持度持續下降，黨中央應盡速徵召侯友宜，否則民調可能還會持續下滑。

朱立倫今天上午出席實踐大學校慶活動，他針對相關議題受訪時表示，真正的對手是民進黨，不要在過程造成更多的障礙，排除更多的朋友；而是要排除所有障礙，爭取更多人的支持。

外傳侯友宜近日跟朱立倫通過3次電話，朱立倫說，他與侯友宜保持密切聯繫，如果要問到底通了幾次電話，可以說超過10通以上，常常討論不同議題。這幾天也非常謝謝侯友宜，發揮最強母雞角色，替地方化解黨內初選的問題。

國民黨秘書長黃健庭昨天和孫文學校總校長張亞中見面，對於下週黨中央如果約見侯友宜或鴻海創辦人郭台銘，是否親自出席。朱立倫指出，他和侯友宜保持密切聯繫，希望能在過程中排除各種障礙，爭取更多的支持，黃健庭昨天和張亞中見面，也會拜會趙少康，這都是持續在做的事。

如果與郭台銘會面，是否代表也是徵召的人選之一，朱立倫指出，郭台銘對於台灣經濟、科技、公益的貢獻有目共睹，大家也把郭台銘視為藍營重要的一份子。要團結所有可團結的力量，不只郭台銘，包括所有非綠的朋友，都要團結在一起，共同努力才會讓這個團隊更強，才能爭取2024的勝選。（編輯：張均懋）1120325