北市街頭罰跪母子案 監委認涉及公然家暴申請調查

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（中央社記者賴于榛台北25日電）網友日前在網路貼出台北市一對母子被要求在路邊罰跪的圖文，引發熱議。監察委員葉大華今天說，此案涉及在街頭公然進行家庭暴力，將申請自動調查台北市政府等單位是否積極妥處。

臉書（Facebook）粉絲專頁「汽車專家林大維」日前PO出一對母子高舉雙手跪在大馬路旁的圖文，引發熱議。台北市社會局曾回應指出，此案的父親多次對母子倆有不正當對待，過去消極拒絕配合社會局處置，但這次已立即聲請保護令，並建議法院讓涉案父親接受戒酒治療。

葉大華今天透過新聞稿表示，此案實已涉及違反家庭暴力防治法及兒少權法，因此她申請自動調查，將釐清此案家庭是否為社會局列管的保護案件、是否曾核發保護令、為何又再度發生不當對待，以及此案小孩就讀的學校是否知悉其被家暴的狀況。

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葉大華說，也將調查警察局是否依「警察機關處理家暴案件作業規定」查處相關案件，以及台北市政府社會局、教育局、警察局有無依法及社會安全網程序積極查處及輔導處遇。

她表示，另外，依據「家庭暴力防治法」，家庭暴力係指家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，她將深入探究此案是否突顯出現行法令仍有不足之處，需修改民法相關規定以廢除父母懲戒權。（編輯：林興盟）1120325