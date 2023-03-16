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母子罰跪路旁引議 北市警：有及時處理通報列管

2023/3/16 13:09
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（中央社記者黃麗芸台北16日電）網友發圖文指稱有一對母子遭罰跪在路邊，貼文引發熱議。台北市警方今天表示，經查事發疑與孩童的父親不滿妻子未親自到校接送孩子有關，警方有及時介入處理及通報列管。

臉書（Facebook）粉絲專頁「汽車專家林大維」日前發表圖文，內容為一對母子高舉雙手跪在馬路旁，貼文引發網友熱議；有網友留言表示曾多次看到這對母子遭丈夫處罰在路上跪著，希望社福部門能正視問題。

對此，警方指出，14日晚間6時許獲此案通報後，隨即派員趕赴現場了解，經查疑為孩童的母親未親自到校接送而是讓導護志工直接將孩童送回家，孩童的父親不滿而起爭執並讓其妻兒在街道旁罰跪約10分鐘，才帶妻兒返家。

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針對此案涉不當管教情形，警方表示，員警及時介入處理，但孩童的母親指稱不願聲請保護令，警方當下除告誡孩童的父親不得有不當脫序管教行為外，也依家庭暴力防治法規定，通報台北市家庭暴力暨性侵害防治中心列管處理，並與校方、孩童的母親建立聯繫窗口，若再遇類似不當管教情況，警方將於第一時間介入處置。

事件曝光後，「汽車專家林大維」今天再度發文指出，此案引起各界討論與關心，台北市社會局快速地與他聯繫並說明已有社政處理，他希望網友應以兒少保護議題進行討論，不是肉搜孩童或其父母；為避免有心人士帶風向，已刪除貼文。（編輯：戴光育）1120316

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林大維
北市街頭驚現罰跪母子 社會局介入聲請保護令
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