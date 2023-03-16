北市街頭驚現罰跪母子 社會局介入聲請保護令

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）網友在網路貼出一對母子在路邊罰跪的圖文，引發熱議。台北市社會局今天指出，此案的父親多次對母子倆有不正當對待，已立即聲請保護令，並建議法院讓父親接受戒酒治療。

臉書（Facebook）粉絲專頁「汽車專家林大維」日前PO出一對母子高舉雙手跪在大馬路旁的圖文，引發熱議。對此，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心表示，昨晚已接獲通報，此案家於今年1月即有通報家長多以罰跪或掌摑方式管教，社工介入要協助輔導家長親職教育及戒酒，但家長消極、拒絕配合。

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家防中心指出，現發生罰跪街頭狀況，案父已有反覆對母子有不正當的對待，台北市社會局今天會立即為母子聲請保護令，禁止再對母子有不法侵害，並建議法院命案父接受戒酒治療及親職教育輔導。

另外，「汽車專家林大維」在臉書更新後續表示，社會局已與他聯繫並讓社政介入，他發文目的是希望討論兒少保護議題，不是肉搜當事人是誰，為避免有心人士操作，已把原貼文刪除。（編輯：戴光育）1120316