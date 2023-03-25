蔡總統出席嘉義縣動員會報 促提升台灣面對天災韌性

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（中央社台北25日電）總統蔡英文今天表示，面臨天然災害挑戰及複雜多變的國安威脅，政府團隊及所有民眾都應該時時提高警覺；透過地方政府和全民共同努力，中央執政團隊也會全力提供必要資源，一起提升台灣整體面對天災及事變的韌性。

蔡總統上午在國安會秘書長顧立雄、總統府副秘書長黃重諺、國防部長邱國正等人陪同下，出席「112年嘉義縣動員、戰綜、災防三會報第一次定期會議」，聽取工作報告及狀況推演。總統府會後透過新聞稿，轉述蔡總統談話。

蔡總統致詞時表示，台灣長期面臨地震、颱風等天然災害的挑戰，受到極端氣候影響，發生複合式災害的可能性也越來越高。除此之外，也面臨越來越複雜多變的國安威脅，像是境外勢力不斷透過錯假訊息等方式，進行灰色地帶的認知作戰。

總統說，這些複合性的災害及挑戰，都可能對整體國家安全帶來重大影響，政府團隊每一個層級、單位，以及所有民眾，都應該時時提高警覺。

政府去年成立全民防衛動員署，蔡總統指出，希望強化跨部會、跨層級的協調合作，共同落實全民防衛動員工作。

總統說，在地方政府層級，透過動員、災防、戰綜三合一會報的機制，能夠和中央協調分工，各司其職，統合民、政、軍等各單位的動員能量，盤點轄區內民力、物力及維生設施，在平時強化防災救災機制的穩定運作，在面臨緊急情況時，也能夠有效的應變處置。

蔡總統感謝嘉義縣長翁章梁及嘉義縣政府積極協調統合各單位，落實三合一會報機制的用心和努力。她說，透過地方政府和全民共同努力，中央執政團隊也會全力提供必要的資源，一起提升台灣整體面對天災及事變的韌性。

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透過定期的各項演練，蔡總統說，強化每一個單位應變預警能力，能夠協助民眾提升自助、助人的能力，也更能共同投入各項動員準備及支援災害防救工作。隨時提高警覺並做好準備，是大家共同的目標，希望大家能夠時時刻刻以這樣的提醒自我惕勵。

另外，總統表示，她感謝嘉義縣各單位井然有序的準備工作及演練，後續還有更多要做的事情，對不同事件或災害要不斷演練、做最好最安全的準備，並跟中央垂直溝通、整合物資及資源，相互協力。（編輯：楊凱翔）1120325