陸對台外交打壓 國民黨立院黨團：遺憾和譴責

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（中央社記者范正祥台北27日電）台宏斷交後，中華民國邦交國剩下13國。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，中華民國是主權國家，對於「中國大陸一再打壓、壓縮我國外交空間」，國民黨團表達遺憾和譴責之意。

中華民國與宏都拉斯在1941年建交，邦誼長達82年。今年3月26日，宏都拉斯政府宣布與中華民國台灣斷交。中華民國外交部隨即宣布全面終止與宏都拉斯合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。

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國民黨立法院黨團今天召開記者會回應時事。曾銘宗說，中華民國是主權國家，對於「中國大陸一再打壓、壓縮我國外交空間」，國民黨團表達遺憾和譴責之意。

曾銘宗表示，國民黨創建中華民國、捍衛中華民國，堅持自由民主；過去馬政府執政時代，台海是世界上最穩健、最安全的地方，現在外國媒體一再報導，台海是最危險、最嚴峻的地方，國民黨團呼籲朝野團結一致，維護國家利益。（編輯：林興盟）1120327