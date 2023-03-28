蔡總統：投資台灣三方案破2兆 歡迎日本僑界共襄盛舉

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總統蔡英文（右）28日在總統府接見日本京都大阪神戶四國廣島華僑總會返台參訪團，蔡總統致詞提到，日本僑界一直很團結、很有力量，大家長期在海外做國民外交，是台日友好的重要推手。中央社記者鄭傑文攝 112年3月28日

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（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天接見日本僑界，肯定訪賓們是台日友好的重要推手。蔡總統並說，投資台灣三大方案目前總投資金額超過新台幣2兆元，創造本土14萬多個就業機會，請大家多考慮返台投資，並且多幫忙在日本用力宣傳。

蔡總統今天在總統府接見「日本、京都、大阪、神戶、四國、廣島華僑總會返台參訪團」，她致詞提到，日本僑界一直很團結、很有力量，大家長期在海外做國民外交，是台日友好的重要推手。

蔡總統說，疫情期間，大家努力募集防疫物資，提供給日本政府、醫療機構以及學校，展現台灣人的溫暖良善；在中國片面禁止台灣鳳梨出口時，大家採購近10公噸的台灣鳳梨，贈送給日本政要及社福機構，大力推廣台灣優質的農產品。

她說，大家人在日本、心繫台灣，為台日關係、台日友好不斷做更多努力，也讓雙方情誼彼此羈絆，更加深厚。

蔡總統向訪賓們說明，過去這幾年，面對疫情挑戰，政府與民間一起打拚，讓台灣經濟持續穩健發展；去年日經亞洲發布的COVID-19復甦指數中，台灣獲得全球第一名，上個月美國傳統基金會發布的2023年經濟自由度指數，台灣的排名全球第4，創下歷來最好的成績。

另外，蔡總統說，這幾年來政府推動「投資台灣三大方案」已經看到成果，目前總投資金額超過新台幣2兆元，創造本土14萬多個就業機會，政府把整個方案再延長到2024年，請大家多考慮返台投資，也多幫忙在日本用力宣傳。

蔡總統說，未來台灣參與區域經貿、走向國際市場腳步會越來越快，今天的訪賓來自大阪、京都、神戶、四國、廣島5個重要地區，她要請大家繼續在日本發揮影響力，當政府的後盾，為台灣爭取更多國際支持。（編輯：趙蔚蘭）1120328

總統蔡英文（後右）28日在總統府接見日本僑界，蔡總統說，投資台灣三大方案目前總投資金額超過新台幣2兆元，創造本土14萬多個就業機會，請大家多考慮返台投資，並且多幫忙在日本用力宣傳。中央社記者鄭傑文攝 112年3月28日