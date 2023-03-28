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駐斐濟代表處正名 綠委：準外交雙重承認模式

2023/3/28 20:32
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（中央社記者王承中、林敬殷台北28日電）駐斐濟代表處恢復正名「中華民國（台灣）」，民進黨立委王定宇今天表示，這種模式是否稱為「準外交雙重承認模式」，是可以期待的外交突破。國民黨立委陳以信指出，歡迎任何能實質提升台斐關係的決定，但此舉不能視為雙重承認的案例。

外交部次長俞大㵢近日接受阿根廷媒體專訪時提到，歡迎阿根廷與中國、台灣同時交往，這是否代表外交部鼓勵雙重承認，外交部長吳釗燮26日回應，有關跟其他非邦交國交往，沒有排除任何狀況。

王定宇今天表示，「斐濟這種準雙重承認的做法，可以說是一個具體案例。」斐濟和中國有正式邦交，台灣和斐濟並沒有。斐濟在2018年因中國施壓，拿掉台灣駐斐濟代表處名稱中的「中華民國（台灣）」，經過這幾年外交及各方努力，在今年3月24日正式通知台灣，不僅恢復為「中華民國（台灣）」的駐處名稱，且全面給台灣駐外人員外交禮遇，等同一般國家。

王定宇說，立陶宛和中國也有邦交，台灣駐立陶宛辦事處叫「台灣代表處」，台灣外交人員也享有全部外交禮遇；且台灣和立陶宛的互動關係，遠比立陶宛和中國的關係更密切。

王定宇表示，這是台灣外交新的模式、新的策略，也相信未來類似這樣的關係和國家會越來越多，是一個可以期待的新作法。

國民黨立委陳以信指出，對於任何能夠實質提升台灣與斐濟雙邊關係的決定，他都表示歡迎，也期待兩國間能有更多經貿與實質關係的進展。

不過，陳以信表示，雖然駐斐濟代表處的名稱恢復，但不代表斐濟就此承認自己為中華民國的邦交國，所以不能視為雙重承認的案例。畢竟，斐濟仍然只承認中華人民共和國，而非承認中華民國，將斐濟的案例視為雙重承認，只是政府自我感覺良好。

陳以信指出，如果蔡政府要將雙重承認作為未來外交推動的方向，這會為目前所剩無多的邦交國，帶來極為重大的負面影響，等於鼓勵現有的邦交國與中共進行正式建交關係的討論，勢必「未蒙其利，先受其害」。

外交部今天表示，南太平洋島國斐濟正式知會台灣駐斐濟代表處，恢復該處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」。（編輯：謝佳珍）1120328

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