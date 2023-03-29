總統出訪過境美國 綠委批中共動員騷擾是流氓國家

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（中央社記者溫貴香、王揚宇台北29日電）總統蔡英文今天出訪，針對國安情資掌握中國外交部訓令中國駐美大使館，動員中國僑民、幫派份子準備在蔡總統過境紐約、洛杉磯期間陳抗騷擾，民進黨立委王定宇等人批評中國此舉儼然是流氓國家。

蔡總統上午將啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序前往瓜地馬拉、貝里斯兩友邦進行訪問，返程時過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程為期10天9夜。

總統出訪前夕，傳出北京政府訓令中國大使館在紐約與洛杉磯兩地總動員，欲對蔡總統過境行程進行各種抗議，國安人士受訪表示，不僅軍事、外交上的恫嚇、打壓不斷，為了壓縮蔡總統過境美國可能帶來的國際效應，根據台美治安情資，中國駐美大使館日前接獲北京外交部訓令，要求紐約、洛杉磯兩處總領事館，動員當地中國僑民，與成員包括兩岸統派人士的和統會，以及幫派份子，準備在蔡英文過境期間陳抗騷擾。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇在臉書發文，批評中國此舉顯示是流氓國家。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委趙天麟接受媒體聯訪表示，他4年前陪同蔡總統出訪時過境美國，當時在下榻的飯店對面，也有一些被中國動員的僑民或疑似幫派份子來鬧場。

趙天麟回憶，當時這些行為並沒有影響蔡總統的行程，及總統在行程中發表言論的高度，反而凸顯中國身為大國，卻進行這種流氓行徑，影響中國國際形象。

趙天麟呼籲北京當局，先前已經踢到鐵板、留下很壞的印象，在自由國度做這種疑似鬧場的動員，非常不智。（編輯：翟思嘉）1120329