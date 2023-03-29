蔡總統出訪 朱立倫籲在國外稱中華民國總統

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）前總統馬英九展開訪中祭祖之旅，國民黨主席朱立倫今天說，馬英九在大陸明確站穩中華民國的立場；但總統蔡英文今天出訪，在機場的談話中，卻沒有講到一次中華民國，呼籲蔡總統在國外能夠明確說出，自己是中華民國的總統。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，非常清楚看到馬英九在大陸，明確站穩中華民國的立場、站穩中華民國前總統的立場，清楚表達了中華民國，也針對民國112年做出清楚表達，這讓大家看到國民黨的立場，就是堅定中華民國的立場。

朱立倫也說，他在2015、2018年2次訪問大陸，在北京、南京也都一樣，清楚說出中華民國，國民黨捍衛中華民國，從創建中華民國到今天為止，永遠是捍衛中華民國的，這是堅定的立場，從未改變。

朱立倫表示，但是民進黨不斷地雞蛋裡挑骨頭，明明眼睛看到、耳朵聽到，還說沒有看到、沒聽到，這樣的態度民眾無法接受；國民黨不斷在捍衛中華民國，民進黨卻不斷在消滅中華民國，在國內不講中華民國。蔡總統今天出訪，在機場的談話中，沒有講到一次中華民國，請問蔡總統今天是以什麼身份出訪，代表的是誰出訪，當然是代表中華民國。

朱立倫強調，國民黨堅定的立場，就是不管在何時何地，都是站在中華民國的立場，是真正能夠保衛台灣、讓兩岸和平的政黨。民進黨用抗中來犧牲民眾利益，讓兩岸衝突、緊張獲得政治利益，民眾都看得很清楚，再次呼籲蔡總統，在國外能夠明確說出，自己是中華民國的總統，是president of ROC，民進黨的人不要嘴巴要求別人要捍衛中華民國，自己卻不斷去中華民國化。

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此外，朱立倫說，國民黨有出訪計畫，智庫執行長柯志恩明天將訪美，會代表智庫與美方的友人、智庫交流，也會拜訪僑界；副主席夏立言將在4月到美國主持駐美總支部的年度大會，會拜會許多美方人士，及僑界人士，國民黨不斷努力，希望為2024大選的總統、立委候選人，與國民黨建立更好的國際連結與基礎。

朱立倫表示，這段時間感謝大家的努力，爭取更多的朋友，排除更多障礙；但還是有少數人在製造障礙，排除朋友，呼籲所有藍軍的朋友，共同的目標就是能排除障礙，團結勝選。（編輯：翟思嘉）1120329