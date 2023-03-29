自由之家拜會人權會 聚焦防制假訊息

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美國人權組織「自由之家」主席阿布拉莫維茨（Michael J. Abramowitz）（左）29日率團拜會人權會，由副主委王榮璋（右）代表接見。（監察院提供）中央社記者謝佳珍傳真 112年3月29日

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（中央社記者陳俊華台北29日電）美國人權組織「自由之家」主席阿布拉莫維茨今天拜會人權會，他說，台灣過去40年間所達成的人權進步，令人印象深刻，希望就台灣如何防制假訊息，同時維護言論自由等議題進行交流。

國家人權委員會透過新聞稿表示，美國人權組織「自由之家」主席阿布拉莫維茨（Michael J. Abramowitz）上午率團拜會人權會，由副主委王榮璋代表接見，雙方就自由民主發展歷程、如何防制假訊息對民主政治的危害等議題交換意見。

王榮璋說，在「2023全球自由度報告」中，台灣獲自由之家評比為自由國家，在亞洲排名第2、僅次於日本。但台灣的自由民主，卻是歷經艱辛奮鬥才獲得。據自由之家「2022年北京全球媒體影響力報告」，台灣面臨大量可追溯到中國的虛假訊息，且中國對台灣媒體的影響力，仍持續擴大。

王榮璋說，人權會未來希望與自由之家保持密切互動與合作交流，共同促進人權保障。除促進台灣落實聯合國核心人權公約，也期許能在印太地區扮演更積極的角色，為國際人權發展做出貢獻。

阿布拉莫維茨表示，台灣過去40年間所達成的人權進步，令人印象深刻；這次到訪人權會，希望就台灣目前如何評估人權議題的挑戰與優先事項，以及台灣如何防制假訊息，同時維護言論自由等議題進行交流。

與會委員指出，台灣的自由民主面臨外部及內部挑戰，民主轉型得益於有利的政治及經濟條件，但針對假訊息氾濫的現狀，仍需讓公民社會理解言論自由的界線，才能建立有效的回應手段。

人權委員表示，縱使民間已成立事實查核中心，但網路傳播快速且廣泛，因此必須加強公民社會的力量，希望未來能增進與自由之家等非政府組織（NGO）合作，在面對假訊息危機時，能妥善拿捏言論自由與國家安全間的界線。

人權會指出，假訊息對台灣的青年及高齡族群影響最大，為了有效因應仇恨言論及真假摻雜的爭議訊息，政府亟需加強社會大眾的媒體識讀能力及人權素養。（編輯：謝佳珍）1120329