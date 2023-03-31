6成2民眾認為 蔡總統出訪有助提升台灣國際地位

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（中央社記者林敬殷台北31日電）財團法人正常國家文化基金會政策中心今天發布民調表示，有6成2民眾認為總統蔡英文出訪有助於台灣國際地為提升；對美中信任度上，民調顯示近6成台灣人較相信美國，僅有1成4民眾較相信中國。

總統府秘書長林佳龍所屬民進黨內派系正國會，於今年3月成立政策中心，並於上午發布最新民調，調查議題包括蔡總統出訪、前總統馬英九到中國大陸訪問等。

民調指出，針對「蔡英文出訪是否有助於台灣提升國際地位及台美關係」議題，有6成2民眾認為蔡總統出訪有助於台灣提升國際地位，沒有幫助為2成8。

針對「關於台灣主權的未來，您支持兩岸統一還是台灣獨立？」民調顯示，有5成4民眾回答台灣獨立，支持兩岸統一為1成6、維持現狀也有2成。經交叉分析後顯示，在20到24歲、35到39歲中有超過7成5民眾回答支持台灣獨立。

至於民調提及「馬英九訪中國大陸時表示，希望和平更快更早到來，請問您認為台灣與中國誰是破壞兩岸和平發展的因素」，有5成7民眾認為是中國，有1成2民眾認為是台灣。

交叉分析後也顯示，20到44歲的民眾有超過6成回答中國，其中35到39歲的民眾，有超過7成認為中國是破壞兩岸和平發展的因素，45到54歲也有超過50%的過半民眾認為是中國破壞兩岸和平發展。

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此外，民調也針對民眾對於美國及中國的信任度進行調查。民調顯示，有5成9民眾較信任美國，回答中國僅有1成4。

本次調查由正常國家文化基金會政策中心負責問卷設計，委託大地民意研究股份有限公司進行抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是3月28日到30日；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；有效樣本1075人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。（編輯：蘇龍麒）1120331