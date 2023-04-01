為藍白合布局？ 侯友宜：借重邱兆梅女力長才

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新北市長侯友宜（前中）1日接受聯訪表示，包括副祕書長、文化局長、青年局長3名女性首長異動，是重視女力，將借重她們的長才，讓各項業務能創新，大幅改變進步。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年4月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府青年局長今天由邱兆梅接任，被認為是為總統選舉「藍白合」或「非綠大聯盟」布局；市長侯友宜表示，重視女力，延攬邱兆梅是借重長才，讓青年局的業務更能創新改變。

新北市府昨晚發布人事異動新聞，4月1日由現任Wooman Power女力學院導師邱兆梅接掌青年局長；邱兆梅是英國里茲大學（University of Leeds）企業溝通與公共關係碩士，長期關注兩性平權及青年事務領域。

知名網紅吳達偉曾代表民眾黨參選新北市板橋東區立法委員、新北市議員；侯友宜今天視察土城區公有靈恩納骨塔接受聯訪，媒體詢問，吳達偉的妻子邱兆梅接任青年局長，是否外界認為的「藍白合」？或國民黨主席朱立倫所說的「非綠大聯盟」。

侯友宜說，包括副秘書長、文化局長、青年局長3名女性首長異動，都是學經歷亮眼，公司部門都有專業傑出表現；新北市重視女力，故借重她們的長才，讓各項業務能創新，大幅改變進步。

記者問，國民黨立法院黨團傳出「挺侯聯盟」呼籲徵召侯友宜參選2024總統，是否已與國民黨秘書長黃健庭見面談話？是否認為主席朱立倫應表態自己不參選總統？未來是否有訪美計畫。

侯友宜說，與朱立倫是多年老同事、老朋友，溝通其實都是無礙，常以簡訊、電話聯繫，並瞭解目前面對的挑戰與問題；他將會與朱立倫同心齊力一條心，為國家、為人民打拚，創造更多的福利。不管人在國內外何處，會永遠心繫中華民國，做出最大的貢獻。

至於如何看待外界的民意調查排名不理想，侯友宜說，全心致力於公共托育、軌道建設、塭仔圳重劃等市政，並傾聽民眾聲音，讓新北建設快速向前。

對於有人表態挺郭台銘參選總統，侯友宜說，郭台銘為台灣做很多事，有志從政的人，彼此都會團結一起面對國家與人民的發展，瞭解並解決問題才最重要。（編輯：張銘坤）1120401