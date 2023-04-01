挑戰台南立委 國民黨陳以信成立競選辦公室

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國民黨不分區立委陳以信（前左3）1日在台南市東區成立競選辦公室「未來製作所」，正式宣告投入2024年台南第6選區立委選舉，國民黨秘書長黃健庭（前左4）到場相挺。中央社記者張榮祥台南攝 112年4月1日

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（中央社記者張榮祥台南1日電）國民黨不分區立委陳以信今天在台南市東區成立「未來製作所」競選辦公室，正式投入下屆第6選區立委選舉，他的對手將是民進黨籍立委王定宇。

台南市向來是國民黨艱困選區，陳以信今天成立「未來製作所」，正式投入第6選區（東區29里、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區）立委選舉，成為藍營在台南首名立委參選人。

出席「未來製作所」的國民黨祕書長黃健庭表示，台南很艱困，卻凸顯藍營制衡力量，台南30年政黨未輪替，6席立委都是民進黨籍，大家將全力支持陳以信突破拿下這席立委。

若陳以信順利代表國民黨出征第6選區立委，對手將是現任立委王定宇；民進黨立委初選登記，已確定同額競選。

王定宇曾任台南市議員，在2016年、2020年兩屆立委選舉連勝，2024年將挑戰3連霸。（編輯：謝雅竹）1120401