傳台積電在嘉義擴廠 張善政：選舉操作

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（中央社記者王承中台北24日電）台積電擴廠可能落腳嘉義，而非桃園龍潭。桃園市長張善政今天表示，台積電議題證明就是兩次選舉操作，桃市府未來會積極爭取。行政院副院長鄭文燦則說，選舉已經結束，大家好好做事。

媒體報導，晶圓代工龍頭台積電1奈米建廠計畫，擬在嘉義縣太保市科學園區設廠。台積電日前指出，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，持續與管理局合作評估適合半導體建廠用地。

張善政下午出席國民黨立委張育美新書發表會前接受媒體訪問，對於未來是否爭取台積電到龍潭，張善政表示，台積電議題證明就是兩次選舉操作，桃園市政府積極爭取產業進駐的誠心，跟竹科管理局溝通，台積電未來擴廠不是只有一個，桃園絕對有機會，很有信心。

對於前桃園市長、行政院副院長鄭文燦是否要負責，張善政表示，他不評論。至於外傳鄭文燦未來將參選台北市長，張善政說，不好評論鄭文燦的個人生涯發展，就祝福鄭文燦。

媒體詢問，2024大選落幕，國民黨在桃園斬獲頗多，張善政也被點名為未來總統大選的接班梯隊，張善政表示，他現在只想把桃園市長的工作做好，這次桃園選得不錯，是市政團隊的努力，讓市民認為國民黨是可被信賴的政黨，他會繼續在任內把市政做好，這是對市民支持最好的回饋。

隨後，鄭文燦也前來參加張育美新書發表會，對於台積電擴廠可能落腳嘉義，鄭文燦受訪表示，選舉已經結束，大家好好做事，台積電根留台灣，布局全球。目前半導體小組跟台積電溝通順暢，也協助其在各園區的發展，將來先進製程留在台灣，各地方政府跟中央政府針對園區開發一起努力，讓產業得到更大支持。

對於未來是否參選台北市長，鄭文燦則未回應，快步進入會場。（編輯：蘇龍麒）1130124