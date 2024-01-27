菲台商總會新會長上任 盼擴大台商在菲影響力

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（中央社記者陳妍君馬尼拉27日專電）菲律賓台商總會新任總會長林登峰今天上任。他表示，台商總會未來一年會舉辦很多活動，希望靠著不斷地活動，擴大菲律賓台商總會影響力。

菲律賓台商總會今天舉行總會長、監事長和青商會長交接典禮，由林登峰接任第43、44屆總會長，簡良達接任監事長，陳義接任青商會長。

中華民國駐菲代表周民淦、僑務委員會委員長徐佳青、台灣民眾黨不分區立委邱臣遠、世界台灣商會聯合總會總會長李天柒等人出席。

林登峰致詞表示，他退伍後因緣際會來到馬尼拉，讓他立足菲律賓的貴人，是台商前輩與好友。「是他們讓我一個沒有背景資源的出外打拚年輕人有一份溫暖，也是台商會讓我真正與菲律賓這個故鄉連結在一起。」

他表示，台商會必須靠著不斷地活動以擴大影響力，不斷在商界還是政界，而且商會是感情聯繫所在，所以菲律賓台商總會未來一年會舉辦很多活動，希望大家攜家帶眷參與。

周民淦致詞指出，今天有來自東南亞各國及美國、日本、澳洲的多位台商來到馬尼拉，參加菲律賓台商總會43、44屆總會長及幹部交接典禮。

他表示，林登峰來到菲律賓發展已29年，多年來為旅居菲國的鄉親熱心服務，在僑團商會歷練非常豐富。希望台商總會新團隊一本初衷，提供台商更多服務，並與在菲友會緊密合作，號召更多台商來菲投資，讓菲律賓台商實力更壯大，影響力越來越大。

針對菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近日在社群媒體祝賀賴清德當選台灣下屆總統，期待在未來幾年內與台灣密切合作，強化共同利益，周民淦接受中央社訪問表示：「我們會努力促進台菲經貿關係，吸引更多台商來菲投資。其中一個很重要的部分，我們也想要促成通過台菲避免雙重課稅協定，我們現在也很努力地在跟菲律賓各部門聯繫。」

農業方面，小馬可仕上任後兼任農業部長，直到去年11月才交棒給新任農業部長勞瑞爾（Francisco Tiu Laurel Jr.）。周民淦說：「我們跟新農長也交換過意見，他也非常希望跟台灣在農業方面合作。」

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他表示，台菲既有的農業合作已經有一些基礎。過年3年，每年約有50名菲國青年農民到台灣實習，在各個農場學習技能，之後回到菲律賓，農業部會協助他們創業；長期下來，相信台灣訓練的青農會在菲律賓農業領域扮演重要角色。

周民淦說，台灣駐菲律賓技術團也在丹轆省（Tarlac）建立示範農場，去年12月中旬揭幕，目前有3位技師，這是從零到有相當不容易的成果。「我們未來會將技術團擴展到其他省分，希望促成菲律賓在糧食安全方面更有保障。」（編輯：高照芬）1130127