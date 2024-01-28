台灣移民當上美國會議員 劉雲平感謝父母打拚精神

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（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）台灣出生的美國聯邦眾議員劉雲平今天出席父親的新書發表會，回顧一家人從台灣移民美國，靠著父母刻苦奮鬥精神，實現美國夢。

54歲的劉雲平（Ted Lieu）在美國享有全國知名度，常上有線電視新聞網（CNN）評論時政，同時也是民主黨在國會眾議院的黨團副主席，是民主黨在眾院排名第4的領導人物。

劉雲平今天出席父親劉天擎的詩集「雨中行」新書發表會。劉天擎今年80歲，他1970年留學美國，取得法學碩士，與妻子丘繼聰白手起家，經營手工藝品生意，一路培養大兒子劉雲平成為國會議員、次子劉雲中是醫師。

劉雲平1969年在台北出生，3歲隨著母親赴美，與當時在美國的劉天擎團聚。劉雲平今天接受中央社記者訪問，回顧幼年時期，父母親刻苦打拚的奮鬥過程。

劉雲平說：「我們初來美國時很窮，父母在跳蚤市場擺攤，賣手工藝品，勉強維持生計。我們曾經借住人家地下室。辛勤工作多年後，他們終於在購物商場開了禮品店，完成他們的美國夢。」

丘繼聰回憶，劉雲平小時曾跟著擺地攤。她說，一家人在留學潮的時代背景下來到美國，抱著一股冒險精神在這陌生的國度生活。

劉家從擺地攤做起，一路做到10多個州開設禮品店。丘繼聰說，「做生意最大目的就是讓我的孩子進最好的學校、受最好的教育」。

擁有喬治城大學法學博士學位的劉雲平說，正是父母親的這番努力，激勵了他投身公眾事務、擔任國會議員，身上的使命是「對於那些辛勤工作、想要有所成就的人們，確保這樣的美國夢可以延續下去」。

劉雲平曾在美國空軍服役，之後從地方市議員做起，一路選上加州眾議員、州參議員，2014年選上聯邦眾議員至今。

今年是美國大選年，總統及國會將在年底改選，代表民主黨的劉雲平在媒體上是「反川大將」，一向嚴詞批判美國前總統川普（Donald Trump）。面對川普捲土重來，劉雲平認為這場大選是民主的保衛戰。

他向中央社記者表示，現任總統拜登（Joe Biden）帶領美國走出疫情，經濟前景看好；反觀前總統川普「有一個人拒絕承認敗選、煽動叛亂並且持續聲稱選舉舞弊」。

劉雲平沒有說出川普的名字，但他說「這個人對美國和民主構成了威脅，我希望拜登可以連任」。

劉雲平表示，他的選戰主軸主打經濟，「人民利益置於政治鬥爭之上」，拜登政府執政下，近期美股標準普爾500指數創歷史新高、道瓊工業指數首度突破3萬8000點，國內生產毛額（GDP）成長超出預期，這些都是好消息。

台灣2週前完成總統及國會大選，劉雲平表達恭賀之意：「我恭賀台灣人民，完成一場自由且公平的選舉，達成政權和平轉移，我們在美國期待與台灣的新政府合作。」（編輯：韋樞）1130128

美國聯邦眾議員劉雲平的父親劉天擎（前排左）在新書發表會與親友合照，身旁為二兒子劉雲中。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年1月28日