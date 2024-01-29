吳欣盈立委任期將結束 2/1回任新壽慈善基金會董事長

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（中央社記者謝方娪台北29日電）新光集團大公主吳欣盈立委任期至1月31日止，知情人士證實，吳欣盈已確定2月1日回任新壽慈善基金會董事長，至於後續是否再耕耘政壇或回歸財經圈等，均有在慎重評估、尚未定案，主要考量還是看哪個職務最有機會讓她實踐選前諾言。

台灣民眾黨立委吳欣盈於選後動向備受外界關注，目前已確定2月1日回任新壽慈善基金會接董事長職務。

另一方面，吳欣盈原先為新壽副總經理，因遞補民眾黨不分區立委職務，向新壽申請留職停薪，對於今天外界一度傳出吳欣盈2月1日將復職擔任新壽副總經理，實際上吳欣盈目前尚未定案，新壽發言層亦表示對此毫無所悉。

現階段吳欣盈除了確定將回新壽慈善基金會接董事長外，尚無其他明確的工作動向安排。由於2月恰好適逢農曆春節，吳欣盈預計先在過年期間，好好陪伴丈夫及孩子。

對於下一步工作安排，吳欣盈最關心的是看哪份工作最能讓她與選前所許下的承諾有所連結，包括財政永續、綠色能源與數位醫療等，不排除未來任何機會及發展方向。（編輯：張均懋）1130129