監委巡察農業部 關注蛋價及蔬果管控情形

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北31日電）監察院財政及經濟委員會召集人賴振昌日前率監委巡察農業部時說，盼農業部精進食安及大眾民生農產品調控機制，尤其是社會關注的蛋價及蔬果管控情形，確保糧食安全、民生農產品供應無虞。

監察院透過新聞稿指出，財政及經濟委員會召集人賴振昌偕同多位監委，29、30日巡察農業部暨所屬台中區農業改良場、農糧署、動植物防疫檢疫署、農業藥物試驗所等機關，聽取業務簡報、實地訪察。

監察院說，29日上午監委先到台中區農業改良場，巡察多元化水稻品種、園藝療育、設施精緻農業等研發成果；下午則聽取農業部就糧食安全、農業改良、精緻農業及有機農業的推展成效，以及影響大眾民生農產品調控機制的執行情形等相關議題簡報。

監察院表示，監委並實地參訪國內蛋品洗選加工廠的自動全溫控智慧倉儲，以及電腦系統精準管理溯源情形。

監察院說，監委30日上午前往樂農發休閒農場、台灣穀堡，參訪農產品加工加值及推廣米食文化情形；下午巡察農業藥物試驗所業務執行成效，以及有關農藥管控機制、落實農漁畜產品食用安全等議題簡報。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

監委關注農業科技研發技術授權與技轉、蛋品洗選調控、蛋雞友善養殖，以及如何讓人民對農業部施政有感等議題；並針對國家糧食安全、檳榔種植、農業技術外流、寵物保險制度等問題提出建言。

賴振昌說，期望藉由巡察瞭解農業部目前的施政目標及願景，期許農業部能持續強化農業科技研發創新，精進食品安全及大眾民生農產品調控機制，尤其是社會關注的蛋價及蔬果管控情形，以確保糧食安全、大眾民生農產品供應無虞。（編輯：林興盟）1130131