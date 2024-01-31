響應教宗和平日文告 總統：建立機制對抗錯假訊息

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（中央社記者溫貴香台北31日電）總統蔡英文致函天主教宗方濟各，響應2024年世界和平日文告，總統表示，錯假訊息攻勢已成為台灣等民主國家所面臨最困難的挑戰之一，身為國際社會負責任的一員，台灣致力建立識別真假訊息的機制，有效對抗錯假訊息。

總統致函天主教教宗方濟各（Pope Francis），響應教宗「2024年世界和平日文告」，總統提到，2024年世界和平日文告，強調人工智慧應善用於增進人類和平與福祉，她衷表認同，面對人工智慧的發展與挑戰，台灣樂願與國際共同建構安定社會。

總統說明，台灣的半導體產業在世界上居領先地位，也促進人工智慧等尖端技術的發展，現今，人工智慧的浪潮席捲全世界，台灣將繼續努力，成為國際社會高度可靠、有效、安全的合作夥伴。

總統指出，近年來台灣致力強化產業所需的資源和人才，期帶動科技進步、產業升級與數位轉型，並解決勞動力短缺、高齡社會及淨零碳排等挑戰，讓台灣繼續在全球供應鏈中扮演不可或缺的關鍵角色，為世界繁榮做出具體貢獻。

總統表示，誠如聖座警示，隨著人工智慧應用範圍逐漸擴大，不斷重新塑造人類價值觀，並衍生侵害隱私、數據操縱及非法監控等道德風險，均嚴重衝擊自由民主社會。其中，錯假訊息攻勢已成為台灣等民主國家所面臨最困難的挑戰之一。

總統強調，身為國際社會負責任的一員，台灣致力建立識別真假訊息的機制，提高公眾意識，並強化不同社群間的團結，有效對抗錯假訊息，同時與國際友人分享相關經驗。

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此外，為了提出更全面的人工智慧政策，總統提到，2023年開始推動「台灣AI行動方案2.0」，強調人工智慧倫理法制，並研擬制定相關基本法，期建構可信任的數位環境，保障人民權益，均呼應聖座對於人工智慧的反思與願景。

總統說明，台灣深切體認聖座於文告中呼籲人權不能由演算法來決定，台灣未來將秉持「人文的心、科技的腦」引領人工智慧的發展，結合理念相近的夥伴，攜手以科技增進社會信賴，守護民主自由，降低人工智慧可能造成的衝擊，並與教廷深化各領域合作，落實科技良善治理，維繫社會和諧安定，共創人類和平未來。（編輯：張若瑤）1130131