總統：台灣加深全球性議題合作 堅定守護民主自由

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（中央社記者溫貴香台北31日電）總統蔡英文今天接見「哈德遜研究所」訪問團時表示，面對威權主義擴張及極端氣候等全球性挑戰，台灣持續強化國力、穩定供應鏈，也推動國防改革，展現守護民主、自由的決心，未來台灣將努力加深與民主夥伴在全球性議題的合作。

總統上午在總統府秘書長林佳龍陪同下接見「哈德遜研究所」訪問團，總統致詞感謝訪團在台灣大選後來訪，進一步促進台美交流，並期盼未來持續在台美關係議題上提供寶貴建言。

總統說，這幾年，面對威權主義擴張及極端氣候等全球性的挑戰，台灣持續強化國力、穩定供應鏈，也推動國防改革，展現守護民主、自由的決心。這個月台灣大選和平順利完成，再次向世界證明，台灣將繼續走在民主的道路上。

總統感謝美國政府及國會對於台灣安全議題的重視，不僅持續落實對台軍售常態化，也在參眾兩院通過「2024會計年度國防授權法」，深化雙邊的安全夥伴關係。她也感謝哈德遜研究所做為美國在外交政策及安全領域深具影響力的智庫機構，長期對台灣的重視和支持。

她提到，這些年來，哈德遜研究所除了籌組學者訪問團訪問台灣，也辦理台灣議題研討會，以及撰寫專文為台灣發聲，更在台灣面對威權打壓時，表達與台灣並肩同行，持續促進美國及盟友的安全、自由和繁榮。

她說，在哈德遜研究所以及眾多理念相近夥伴的支持之下，現在的台灣已經是「世界的台灣」。未來，台灣也會努力在各項全球性議題上，加深跟民主夥伴的合作。

總統相信透過訪團的努力，台灣和美國能夠尋求更多對話及合作機會，促進雙邊的經濟發展，共同為國際社會帶來更多貢獻。

哈德遜研究所董事會主席史登（Sarah May Stern）致詞表示，她在美國所做的其中一項努力就是鼓勵更多女性從政，蔡總統對女性而言是一個典範，對男性亦然。蔡總統是台灣第1位女總統，對國家和世界都做出許多貢獻。除了鞏固台灣在國際上作為科技領先國家及全球經濟參與的重要地位，也勇於守護包括香港與烏克蘭的自由和民主。

她提到，在蔡總統歷史性任期即將結束的同時，台灣再次完成一次競爭激烈但自由、公平且和平的選舉。台灣人民再次證明，台灣是該地區所有國家中，真切且成熟的民主典範。

史登肯定蔡總統在這個可能是全世界最困難的政治局勢當中，帶領台灣向前邁進。蔡總統的任期尚未結束，但是他們非常期待蔡總統分享未來的計畫，並表示，哈德遜研究所未來永遠是蔡總統的家，也會有支持她的好朋友們。（編輯：郭無患）1130131