美智庫：台歐關係「重生」 民主人權扮催化劑

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（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）美國智庫亞洲社會政策研究所近期發表報告，以「重生」形容台歐關係。台灣和歐洲兩地距離遙遠，卻同樣重視民主、人權；歐洲近年逐漸負面看待中國，對台灣的興趣和好感度則不斷提升。

這份1月中旬發表的報告由亞洲社會政策研究所（ASPI）中國分析中心（CCA）外交政策資深研究員陸克（Philippe Le Corre）撰寫，題為「歐台關係『重生』：解釋歐洲在北京和台北間的新平衡」，檢視歐洲聯盟（EU）近年如何看待台灣及兩岸關係，台灣前途如何演變為歐盟成員國及英國的外交新議題。

近年台歐關係改善，陸克認為一部分是機運，台灣低調、精明的公共外交也功不可沒。陸克16日在探討台灣大選的視訊研討會表示，台灣日漸受歐洲重視，除中國威脅增加外，數位發展部長唐鳳等官員積極對外宣揚台灣理念也是關鍵。

報告寫道，前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台，中國隨後發動圍台軍事演習，是促使歐洲再度聚焦台灣的關鍵事件。歐盟決策人士和歐洲多數國家開始承認，美中台三方地緣政治緊張關係可能溢散，對美歐事務產生比原本想像更深的影響。

此外，俄羅斯近2年前入侵烏克蘭，歐洲更深切體悟戰爭帶來的傷痛與苦難，無形間提升台灣在歐洲的能見度。

實際上，歐盟在這之前就開始加強重視台灣。陸克寫道，歐盟在2021年版印太戰略中，特別點出台海衝突可能直接衝擊歐洲安全與繁榮，台灣在這份報告享有「前所未有的待遇」。德國去年發表的中國戰略報告也明確提及台灣議題，凸顯區域和平穩定重要性。

陸克說，台灣民主、公民社會蓬勃發展的形象似乎也對歐洲觀點產生影響，使台灣在歐洲享有空前正面的媒體報導。舉例來說，2020年歐洲媒體提及「台灣」的文章數量年增50%，法國「費加洛報」（Le Figaro）的增幅更達131%。

歐洲離台灣很遠，但追求民主、人權的目標相似。正如總統蔡英文2022年12月接見歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團時所言：「台灣和歐盟是理念相近的夥伴，我們不僅共享民主自由的價值，也共同守護我們的生活方式。」

陸克在報告中整理促使歐盟與英國近年調整對台關係的5大關鍵因素。

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首先是台灣民主魅力勝過中國「戰狼」外交。其次是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後台灣積極援外，公共衛生政策成功。台灣在半導體供應鏈中地位吃重，與歐洲產業發展目標不謀而合。台灣民主化有助於和歐洲發展非正式外交關係。中國侵害人權、打壓公民社會，有損在歐洲的形象，與台灣形成鮮明對比。

報告結論寫道，過去幾年，歐盟與台灣交流動能充沛，共同合作的基礎已穩固。但如同一位駐台歐洲學者形容，台灣與歐洲依舊是「基於選擇、而非義務的夥伴」；兩地距離遙遠、戰略利益不同，歐洲對中及對美的經濟、外交義務互相拉扯，將持續影響台歐關係發展。（編輯：陳慧萍）1130131