台灣協力送暖 持續關懷土國南部烏克蘭難民孤兒

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（中央社台北2日電）駐土耳其代表黃志揚1月31日再次前往土國南部安塔利亞省訪視暫居旅館的烏克蘭難民孤兒，了解台灣援助電腦教室狀況及禦寒冬衣採購情形；台商李清郎則捐贈一萬美元協助添購課桌椅及多功能戶外運動設施。

烏克蘭駐安塔利亞（Antalya）領事佛隆寧（Oleksandr Voronin）、土耳其家庭及社會服務部專家芭伊拉珂（Gülbahar Bayrak）、土耳其非政府組織（NGO）「社會發展與援助動員協會」(Association for Social Development and Aid Mobilization, ASAM)副幹事長烏魯索伊（Levent Ulusoy）及烏克蘭NGO「無戰事童年」(Childhood Without War)組織計畫主任納荷娜（Yana Nahorna）等人均與會。

這項「教育接軌」援助計畫(reconnect to school)去年夏季開始執行，原在安置烏克蘭孩童的兩間旅館設立電腦教室提供線上教育及考試，以接軌烏國教育體系，雖因孤兒人數增加，未能完全照顧所有學習需求，但成效仍獲得師生感謝及烏、土兩國官員肯定。

去年新聞曝光後，長年在台熱心公益的台商李清郎即主動與同為高雄中學79級校友的黃志揚聯繫，盼能貢獻己力，幫助難民孩童受教，也支持政府推動國際人道援助。

經佛隆寧及「無戰事童年」請求為諸多孩童在旅館內訂製至少70組課桌椅，以及能在旅館花園設置綜合運動設施，李清郎聞訊後立即匯款一萬美元贊助「無戰事童年」，使這群難民孤兒有更多人得以在旅館房間繼續就學，不同年齡層青少年或孩童還可在課餘使用健身及遊憩設施。

黃志揚訪視時表示，台灣長年致力國際人道援助工作，並積極與土國政府及非政府組織合作推動包括烏克蘭孩童教育接軌計畫，此次也為台商積極施援感到驕傲，台灣公私協力聯手土國、烏國政府及兩國非政府組織共同為歷經戰事的烏克蘭兒童創造一個更好的接軌教育及生活環境。

佛隆寧除了感謝，還直言原本不敢有太高期待的請求，沒想到台灣政府與民間人士的愛心如此有效率，孩子們的笑容就是最好的回報。芭伊拉珂代表土國政府特別感謝台灣及國人的協助。

納荷娜也表示，目前在旅館內的烏克蘭籍孤兒及收養家庭約有550人，包括約400名幼兒及學齡青少年。為提升接軌教育計畫的成效，平均5名學生就有1名烏克蘭籍教師輔導。她並再三感謝台灣援助的電腦教室及台商捐贈的課桌椅及戶外運動器材。

在場烏籍學子也發揮創意及藝術天份，贈送手繪圖畫感謝來自台灣的愛心李叔叔，以及給黃志揚的台烏兒童攜手揮舞國旗畫作。（編輯：周永捷）1130202