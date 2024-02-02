澳紐重申台海和平 外交部：持續與理念相近國合作

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（中央社記者吳昇鴻台北2日電）紐西蘭及澳洲外長與防長聯席會議重申台海和平穩定的重要性及反對片面改變現狀，外交部今天表示歡迎，並指出台灣對印太及全球的穩定與繁榮具關鍵地位，政府將持續與理念相近國家合作，守護台海及印太安全、拓展台灣國際空間。

外交部晚間發布新聞稿表示，紐西蘭副總理兼外交部長皮特斯（Winston Peters）及國防部長柯林斯（Judith Collins）於1月31日至2月1日訪問澳洲，期間與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）及外交部長黃英賢召開首次「澳紐外長及防長聯席會議」（ANZMIN），會後聯合聲明重申台海和平穩定的重要性，以及反對片面改變現狀的共同立場。

外交部指出，對於上述內容表示誠摯歡迎與高度肯定。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府上任以來，持續在重要國際場合，重申台海和平及穩定的重要性、反對任何一方片面改變台海現狀，以及支持台灣國際參與的立場。

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外交部指出，紐西蘭自去年10月完成大選後，新任總理盧克森（Christopher Luxon）領導的聯合政府積極以實際行動展現對維護印太區域和平穩定的承諾，這次更與澳洲共同關切台海和平穩定，外交部對此表示感謝。

外交部強調，台灣對印太區域乃至全球的穩定與繁榮，具有關鍵影響地位，民主陣營對台灣的堅定支持不斷提升。政府將在既有堅實基礎上，持續與澳、紐及其他理念相近國家緊密合作，守護台海及印太區域安全、拓展台灣國際空間、捍衛民主制度與共享價值及以規則為基礎的國際秩序。（編輯：林興盟）1130202