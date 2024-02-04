退役上校傳對四星上將霍守業拍桌 國防院循程序處理

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（中央社記者游凱翔台北4日電）前國防部視察盧德允今天揭露，1名在國防院任職的退役上校，在內部會議上對國防院董事長四星一級上將霍守業拍桌，消息傳到軍方引發議論，認為暴行犯上；巧的是，這名上校在國防院尾牙上竟抽中霍守業的獎項，兩人還同台合影。

對此，國防安全研究院今天在媒體群組回應，經查為內部事務，已循程序處理。

資深軍事記者、前國防部視察盧德允今天在臉書揭露，一名專長資訊網路安全、現任職國防院的退役上校，近來想以國防院作為平台，推動資安網安設備的安全成熟度認證，讓台灣廠商可經認證，得以進入包括美國在內的外國供應鏈。

盧德允說，霍守業在院內會議表達立場指出，國防院是國防部智庫，屬學術研究單位，與認證作業不相關，且因涉及利益恐影響智庫超然地位。

盧德允指出，這名退役上校不願放棄想法，在會議上暢談此話題，但霍守業仍認為不宜，結果這名上校竟當著與會者的面，看著霍守業、連拍桌子4下；年近80歲的霍守業德高望重，是好好先生、講話不急不徐，僅象徵性拍一下桌子說「我也會拍桌子」，未與計較。

盧德允表示，退伍上校拍現役四星上將的桌子，消息傳到國防部、引發議論，聽聞者多表不可思議。畢竟，下屬拍長官桌子極罕見，且兩人年紀差20多歲、長幼失序，加上上校與一級上將階級差4層，有違軍中倫理。

巧合的是，盧德允說，霍守業在國防院尾牙致詞時、曾半開玩笑地說，「今天不要拍桌子哦」。未料，霍守業在抽董事長獎，得獎者竟是這名拍桌上校，還上台領紅包一起合影。

盧德允認為，學術單位內部常有不同見解，大家理性溝通討論、用不著拍桌；有官員表示難以接受，覺得這是一種精神上的暴行犯上，國有國法、家有家規，這名退役上校的行為不可取。

盧德允也提到，霍守業是國軍僅有2位現役四星一級上將，軍中地位崇高，剛正不阿、甚有威望；另一位為海軍出身的林鎮夷，也有出席當日尾牙；而林鎮夷認為向國防部申請座車太麻煩，就自己從板橋坐公車，餐會結束後又坐公車回板橋，說過個橋就到了。

數名退役軍方人士告訴中央社記者，此事在軍中早已傳開，拍桌時間約為2個月前，會議約有10名與會者，這名上校不僅拍桌、甚至咆哮，但霍守業事後並未生氣。

退役軍方人士說，霍守業在國防院內，曾多次告誡下屬必須嚴格遵守法律規定，不得與廠商有不當往來，必須把持研究與商業利益的工作分際，「國防院是智庫，應做政策上的建議，而非介入實際的操作」。

此外，國防部近期內部公文曾指出，要求財團法人要誠信經營、遵守工作倫理，但未明指是哪個單位，令人有想像空間。（編輯：黃國倫）1130204