瑞典大報介紹台北旅遊 台僑抗議錯誤多比喻不當

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩10日專電）瑞典大報「瑞典日報」日前刊登台北旅遊指南，介紹知名景點與美食，報導把台灣比擬成中國的小弟，把台灣的民主成就歸功於故總統蔣介石，引發台僑質疑進而抗議。

「瑞典日報」（Svenska Dagbladet, SvD）3日在旅遊版刊登一篇針對台北觀光的指南，標題為：「水餃讓創始人致富」。介紹包括鼎泰豐、故宮博物院、圓山飯店、國寶宴等知名景點與美食。

作者寫到，「若只看近代歷史的話，整個台灣都來自中國」，「台灣島國創建於1949年」，然後介紹蔣介石當初被迫遷台，在台灣建造了一個進步的民主社會，今日台灣是個保障言論自由與宗教自由的社會，這個「好心小老弟」歡迎移民，崇尚自由，沒有網路審查。

作者介紹台北故宮博物院很出名的兩個文物翠玉白菜與肉形石，然後帶入故宮晶華著名的國寶宴，並表示總監楊惠曼開玩笑地說：「台灣的食物會這麼好吃就是因為清朝滅亡後，許多御廚逃到這裡來。」

中央社記者跟楊惠曼查證，她表示沒有這麼說，一般認為，台灣的美食源於台南，而國寶宴跟清朝御廚沒有關聯，她不確定記者是否有誤解。

在介紹圓山飯店的秘密地下隧道時，作者提到，這個裝置是當時為了擔心「中國和台灣兄弟之情比較冰冷」時所建造。

文章中對於將台灣形容成中國的小弟，以及把中國的武力威脅形容成兄弟之情破裂，又把蔣介石介紹成民主國父等，讓不少台僑感到無法接受，進而串連向瑞典日報表達抗議。

台僑劉先生說，許多台灣人身上都有南島語族的血統，他本身做過DNA測試，發現有將近5%的南島語族血統。現在台灣有將近一成的青少年是父親或母親有東南亞血統，讓台灣成為一個多元文化之島，中華背景只是多元文化的一環。

台僑吳女士表示，雖然很樂見瑞典大報用這麼大的篇幅介紹台灣，但是報導的文句字裡間傳達了錯誤資訊就必須訂正，台灣從過去的威權走到今日的民主，很多人做出很多犧牲跟努力，台灣人民的創傷不該再度被淹沒、忽視。

吳女士與女兒撰文表達不滿，得到其他台僑支持，除了向瑞典日報抗議之外，也將文章與意見分享給曾訪台的友台國會議員，關心台灣議題的智庫、記者、學者等各方人士詢問意見，爭取支持，向瑞典日報施壓。

該文記者莫瑞里爾斯（Argot Murelius）在8日回覆台僑意見，對文章中錯誤的資訊與不當的比喻，表示誠摯的道歉。她同意把中國對台灣的威脅視為兄弟之情破裂是極不恰當的，在回信中表示，已依照台僑提供的歷史資訊修正文章。

至截稿為止，瑞典日報的編輯台尚未回覆台僑的抗議，也未提出更正啟事，修正的文章尚未刊登。（編輯：馮昭）1130210