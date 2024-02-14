政院性平處盼性別統計呈現LGBTI族群 讓政策具多元性

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（中央社記者賴于榛台北14日電）為力拚政策包容多元性別，行政院性平處日前分析台灣與澳洲、加拿大人口普查時的統計差異，台灣採男、女二元選項，澳洲與加拿大則區分為生理性別、出生時的性別（Sex）、性別認同（Gender）等不同概念。

行政院性平處日前以「看見多元性別（LGBTI）－以加拿大及澳洲人口普查為例」為題撰文，分析台、澳、加對性別分類及人口普查的差異。

文中指出，澳洲統計局2016年就將Sex、Gender區分為兩個截然不同的概念，並細分為男（M）女（F）其他（X），到了2021年更進一步發布性別分類標準，分為Sex、Gender、性別特徵變異如雙性人及性發展差異者，以及性傾向。

澳洲2021年人口普查時，將性別分類選項分為男性、女性以及非二元性別，並從2021年人口普查結果得知，全澳洲計有7萬8425對同居的同性伴侶，其中1/3已婚，更有1萬3554對同性伴侶與孩子同住。

至於加拿大統計的性別分類原則，包含出生時的性別（Sex）、性別認同、以及藉此交叉分析得出的順性別（cis）、跨性別（trans）、非二元性別（包括無性戀、泛性別、酷兒等）。

加拿大2021年人口普查時，更在Sex部分，精準指出是「出生時」的性別，Gender部分除了可選擇男、女外，還提供開放欄位讓受訪者填寫；統計時，開放欄位數值則列為「非二元性別」，藉此與「跨性別」區分。

文中表示，加拿大2021年的普查結果，是全球第1個提供跨性別和非二元性別人口普查數據的國家，且發現加拿大跨性別及非二元性別者人數突破10萬人，占15歲以上加拿大人口的0.33%。

至於台灣，性平處說，台灣未就「性別」做一致性分類標準，主要由辦理統計的機關或單位，視資料蒐集方式及統計目的，訂定性別的分類，常見是男、女二元分類，也有部分統計會增加「不詳」或「其他」選項，人口普查則維持男、女二元選項。

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性平處認為，性別統計是最早被國際倡議的性別主流化工具，跨性別議題也逐漸在許多民主國家獲得肯認，政院在2022年至2025年最重要議題就是「消除性別刻板印象、偏見與歧視」，盼力拚促進民眾對多元性別及多元家庭的認識與接受度。

性平處說，性別是人口統計的重要變項，雖然台灣目前戶籍資料性別登記的欄位還是只有男、女兩欄，但如何調整性別統計，讓性別統計可以呈現LGBTI人口群的存在，使其處境與需求被看見，促使國家在政策的制定上更具包容性，仍是努力的方向。（編輯：謝佳珍、林克倫）1130214